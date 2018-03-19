محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة لموظفي الاتصالات بذمار تندد بمحاولة نقل بوابة الاتصالات إلى عدن ذمار-سبأ:

نظم موظفو فرع مؤسسة الاتصالات وتقنية المعلومات بمحافظة ذمار اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بإجراءات استحداث بوابة اتصالات دولية في محافظة عدن.



وفي الوقفة أكد وكيل المحافظة محسن علي هارون خطورة مثل هذه الإجراءات بحق القطاعات الخدمية وما سيخلفه ذلك من آثار وتداعيات على الاقتصاد والقرار الوطني.



فيما أشار مدير مكتب الاتصالات بذمار عدنان القصوص، إلى أن هذه الخطوة، محاولة يائسة لفصل المحافظات عن بعضها.



ودعا بيان صدر عن الوقفة إلى تحييد قطاع الاتصالات وعدم المساس ببنيته التحتية لما يترتب عليه من مخاطر على هذا القطاع الحيوي الذي يقدم خدماته لأبناء الشعب اليمني في كافة المحافظات.



وطالب البيان الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب اليمني لكل أشكال التعسف والانتهاكات كعقاب جماعي يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

سبأ [19/مارس/2018]سبأ