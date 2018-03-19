[19/مارس/2018]
المحويت-سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي الدكتور علي الزيكم الاحتياجات الانسانية والتنموية والخدمية للمديريات.
واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي إلهام النزيلي التصورات المتعلقة بأولوية المتابعة والتنسيق مع المنظمات الفاعلة لدعم عدد من المشاريع في المجالات الانسانية والاغاثية والأمن الغذائي .
واستعرض الاجتماع خطة تنسيق وجدولة الاحتياجات الطارئة التي اعدها مكتب التخطيط لدعم بعض المشاريع الهادفة للتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها سكان المحافظة.
وثمن أمين عام محلي المحويت جهود مكتب التخطيط ودوره خلال الظروف الراهنة في تعزيز التواصل الفاعل مع المنظمات الإنسانية.
سبأ