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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 05:54:43م
الرئيس الصماد يحضر لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم خمر بعمران 
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم بمديرية خمر محافظة عمران.
فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة بنسبة 76.66 بالمائة
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا اليوم الاثنين فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بحصوله على 76.66 بالمائة من أصوات الناخبين بعد فرز 99.84 بالمائة من بطاقات الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67 بالمائة.
تراجع الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم
سجلت معظم أسواق المال الآسيوية تراجعاً خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي...
(ريال مدريد) يسحق (جيرونا) بسداسية ويستعيد المركز الثالث بالدوري الإسباني
حقق فريق (ريال مدريد) فوزا ساحقا على ضيفه (جيرونا) بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (سانتياغو برنابيو) اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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  محلي
مناقشة الاحتياجات الانسانية والخدمية لمحافظة المحويت
[19/مارس/2018]
المحويت-سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي الدكتور علي الزيكم الاحتياجات الانسانية والتنموية والخدمية للمديريات.

واستعرض الاجتماع الذي حضره مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي إلهام النزيلي التصورات المتعلقة بأولوية المتابعة والتنسيق مع المنظمات الفاعلة لدعم عدد من المشاريع في المجالات الانسانية والاغاثية والأمن الغذائي .

واستعرض الاجتماع خطة تنسيق وجدولة الاحتياجات الطارئة التي اعدها مكتب التخطيط لدعم بعض المشاريع الهادفة للتخفيف من الظروف الصعبة التي يعيشها سكان المحافظة.

وثمن أمين عام محلي المحويت جهود مكتب التخطيط ودوره خلال الظروف الراهنة في تعزيز التواصل الفاعل مع المنظمات الإنسانية.

سبأ
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