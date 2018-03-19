[19/مارس/2018]
القدس المحتلة – سبأ :
اعتدى مستوطنون يهود اليوم الإثنين على مزارعين فلسطينيين في بلدة ترمسعيا شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وذكر عضو مجلس بلدي ترمسعيا سعيد طالب في تصريحات نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن مستوطني (عادي عاد) الجاثمة فوق أراضي ترمسعيا، هاجموا نحو 10 مزارعين أثناء عملهم بحراثة أرضهم، ورشقوهم بالحجارة، بحماية جنود الاحتلال، الذين لم يحركوا ساكنا لصد هجوم المستوطنين.
واضاف ان المزارعين تصدوا لهجوم المستوطنين، قبل أن يتدخل جنود الاحتلال ويجبرونهم على مغادرة أرضهم، رغم حصولهم على التنسيق من الجهات المختصة للدخول إلى أرضهم والعمل بها.
سبأ