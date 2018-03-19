ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 05:54:43م
الرئيس الصماد يحضر لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم خمر بعمران 
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم بمديرية خمر محافظة عمران.
فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة بنسبة 76.66 بالمائة
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا اليوم الاثنين فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بحصوله على 76.66 بالمائة من أصوات الناخبين بعد فرز 99.84 بالمائة من بطاقات الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67 بالمائة.
تراجع الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم
سجلت معظم أسواق المال الآسيوية تراجعاً خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي...
(ريال مدريد) يسحق (جيرونا) بسداسية ويستعيد المركز الثالث بالدوري الإسباني
حقق فريق (ريال مدريد) فوزا ساحقا على ضيفه (جيرونا) بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (سانتياغو برنابيو) اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
حلقة نقاشية بصنعاء لتعزيز المهارات القيادية النسائية في المؤسسات الحكومية
وزير الصحة يلتقي المدير الاقليمي لمنظمة اليونيسيف
الجيش المصري يعلن عن مقتل أربعة عسكريين و36 مسلحاً في سيناء
مناقشة اجراءات تعزيز الامن والاستقرار في محافظة حجة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة التحضيرات الجارية لاستقبال العام الجامعي في الجامعات الأهلية
[19/مارس/2018]
صنعاء- سبأ :
ناقش اللقاء التشاوري الأول لرؤساء مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات والكليات الأهلية المنعقد بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب التحضيرات الجارية لاستقبال العام الجامعي 2018 / 2019 م .

واستعرض اللقاء الذي ضم وكيلا الوزارة لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي وقطاع المؤسسات الحكومية والأهلية الدكتور يحيی الهادي ونائب رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتورة انيسة عبود وقيادة الوزارة،التقارير المقدمة من الجامعات الأهلية حول عملية التنسيق والقبول والتسجيل للعام الجامعي 2017 / 2018م والبوابة الالكترونية والصعوبات ومقترحات الحلول والمعالجات للعام الجامعي 2018 / 2019م ، وإحالتها الی لجنة مختصة للنظر والبت فيها .

وتطرق اللقاء الی مشروع سياسة التسجيل والقبول للعام الجامعي 2018 / 2019م والمقترحات المرفوعة من الجامعات الأهلية علی ضوء السياسة العامة للعام الماضي وآلية اعتماد الطاقة الاستيعابية للبرامج، وحث الجامعات سرعة موافاة اللجنة بتحديد الطاقة الاستيعابية والمقترحات اللازمة في مدة اقصاها اسبوع تمهيدا لتقديمها لاجتماع المجلس الاعلی للتعليم لإقرارها .

سبأ
  المزيد من (محلي)
حلقة نقاشية بصنعاء لتعزيز المهارات القيادية النسائية في المؤسسات الحكومية
وزير الصحة يلتقي المدير الاقليمي لمنظمة اليونيسيف
مناقشة اجراءات تعزيز الامن والاستقرار في محافظة حجة
توقيع اتفاقيات تأهيل وتجهيز عدد من المستشفيات والمرافق الصحية بصنعاء
وقفة لموظفي الاتصالات بذمار تندد بمحاولة نقل بوابة الاتصالات إلى عدن
مناقشة الاحتياجات الانسانية والخدمية لمحافظة المحويت
وزارة الإعلام تحتفي باليوم الوطني للإعلام بصنعاء
وكيل محافظ إب يتفقد عمل اللجان الفرعية للتعبئة والحشد بمديرية بعدان
مناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار بمحافظة حجة
مؤسسة بنيان تدشن مشروع الاستجابة الطارئة بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة مناطع بالبيضاء
[19/مارس/2018]
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 22 غارة
[19/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على صرواح
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديريتي الصفراء ومجز بصعدة
[18/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by