[19/مارس/2018]
صنعاء- سبأ :
ناقش اللقاء التشاوري الأول لرؤساء مجالس الأمناء ورؤساء الجامعات والكليات الأهلية المنعقد بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب التحضيرات الجارية لاستقبال العام الجامعي 2018 / 2019 م .
واستعرض اللقاء الذي ضم وكيلا الوزارة لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي وقطاع المؤسسات الحكومية والأهلية الدكتور يحيی الهادي ونائب رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتورة انيسة عبود وقيادة الوزارة،التقارير المقدمة من الجامعات الأهلية حول عملية التنسيق والقبول والتسجيل للعام الجامعي 2017 / 2018م والبوابة الالكترونية والصعوبات ومقترحات الحلول والمعالجات للعام الجامعي 2018 / 2019م ، وإحالتها الی لجنة مختصة للنظر والبت فيها .
وتطرق اللقاء الی مشروع سياسة التسجيل والقبول للعام الجامعي 2018 / 2019م والمقترحات المرفوعة من الجامعات الأهلية علی ضوء السياسة العامة للعام الماضي وآلية اعتماد الطاقة الاستيعابية للبرامج، وحث الجامعات سرعة موافاة اللجنة بتحديد الطاقة الاستيعابية والمقترحات اللازمة في مدة اقصاها اسبوع تمهيدا لتقديمها لاجتماع المجلس الاعلی للتعليم لإقرارها .
سبأ