ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 05:54:43م
الرئيس الصماد يحضر لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم خمر بعمران 
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم بمديرية خمر محافظة عمران.
فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة بنسبة 76.66 بالمائة
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا اليوم الاثنين فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بحصوله على 76.66 بالمائة من أصوات الناخبين بعد فرز 99.84 بالمائة من بطاقات الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67 بالمائة.
تراجع الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم
سجلت معظم أسواق المال الآسيوية تراجعاً خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي...
(ريال مدريد) يسحق (جيرونا) بسداسية ويستعيد المركز الثالث بالدوري الإسباني
حقق فريق (ريال مدريد) فوزا ساحقا على ضيفه (جيرونا) بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (سانتياغو برنابيو) اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
حلقة نقاشية بصنعاء لتعزيز المهارات القيادية النسائية في المؤسسات الحكومية
وزير الصحة يلتقي المدير الاقليمي لمنظمة اليونيسيف
الجيش المصري يعلن عن مقتل أربعة عسكريين و36 مسلحاً في سيناء
مناقشة اجراءات تعزيز الامن والاستقرار في محافظة حجة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
الدولاريرتفع مع ترقب الأسواق لاجتماع المركزي الأمريكي والين يصعد
[19/مارس/2018]
طوكيو ـ سبأ:
ارتفع سعر الدولار مقابل سلة للعملات الكبرى اليوم الاثنين مع ترقب المتعاملين لاجتماع السياسة النقدية الأول لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول هذا الأسبوع وفي الوقت الذي تظل الأسواق فيه عرضة للخطر بفعل زيادة تهديد الحماية التجارية.

وارتفعت عملة الملاذ الآمن الين في الوقت الذي يتراجع فيه إقبال المستثمرين على المخاطرة مع هبوط مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 0.4 بالمائة.

وارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية 0.1 بالمائة إلى 90.297.

وكان المؤشر سجل يوم الجمعة أعلى مستوى في أسبوعين بالقرب من 90.38 إذ حصل على دعم بعد بيانات أظهرت ارتفاع الإنتاج الصناعي الأمريكي

في فبراير .

وتضرر الدولار الكندي من المخاوف بشأن الحماية التجارية الأمريكية في الوقت الذي يخشى فيه مستثمرون من مخاطر انسحاب ترامب من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

شبأ
  المزيد من (اقتصاد)
هبوط الأسهم الأمريكية عند الفتح
هبوط أسعار الذهب الى 1310 دولار للاوقية
تراجع أسعار النفط بسبب مخاوف من عودة الفائض النفطي للأسواق
تراجع الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم
50 مليار دولار خسائر افريقيا سنويا جراء التدفقات المالية غير المشروعة
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية
المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة لكنها تنهي الأسبوع على خسائر
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
ارتفاع الأسهم الامريكية عند الفتح
ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو في فبراير الماضي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة مناطع بالبيضاء
[19/مارس/2018]
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 22 غارة
[19/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على صرواح
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديريتي الصفراء ومجز بصعدة
[18/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by