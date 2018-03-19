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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 05:54:43م
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وكيل محافظ إب يتفقد عمل اللجان الفرعية للتعبئة والحشد بمديرية بعدان
[19/مارس/2018]
إب -سبأ:
تفقد وكيل محافظة إب صادق حمزة ونائب رئيس لجنة التعبئة والحشد بالمحافظة العميد محمد العليي اليوم، سير عمل اللجان الفرعية للتعبئة والحشد في مديرية بعدان.

واطلع الوكيل حمزة والعميد العليي على جهود إنجاح عمل لجان التعبئة والحشد والإسهام في عودة منتسبي القوات المسلحة إلى وحداتهم العسكرية للدفاع عن الوطن إلى جانب المرابطين في جبهات العزة والكرامة.

وأشارا إلى محاولة العدوان تمزيق النسيج الاجتماعي والسيطرة على خيرات وثروات البلاد .. داعين منتسبي القوات المسلحة والأمن الذين لازالوا في منازلهم إلى تلبية نداء الواجب الوطني والدفاع عن حياض الوطن.

وشددا على أهمية إستمرار التحشيد ورفد الجبهات بالمال والرجال .. ولفتا إلى أن ما يرتكبه العدوان من جرائم مروعة وحصار بحق الشعب اليمني لن يثنيهم إلا عزما وقوة في استمرار الصمود لمواجهة العدوان.

رافقهم خلال الزيارة مدير مديرية بعدان محمد الأشول و رئيس شعبة التعبئة العامة بالمحافظة العقيد عبده ابو زيد.

سبأ
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