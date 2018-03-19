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مناقشة سبل تعزيز الأمن والاستقرار بمحافظة حجة
[19/مارس/2018]
حجة-سبأ :
ناقش إجتماع أمني بمحافظة حجة اليوم برئاسة مدير أمن المحافظة العميد عبدالله الطاووس، سبل تعزيز الأمن والإستقرار بالمحافظة.

واستعرض الإجتماع الذي ضم مدراء الإدارات الأمنية في مختلف المديريات، الأوضاع الأمنية بالمحافظة وما تم تحقيقه من إنجازات نوعية خلال الفترة الماضية والخطط الأمنية المستقبلية وآلية التنسيق بين الأجهزة والإدارات الأمنية والسلطة المحلية .

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الكفيلة بتعزيز العلاقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية في مختلف المديريات، والصعوبات التي تواجه سير عمل الأجهزة الأمنية وسبل التغلب عليها.

وأشار مدير أمن المحافظة إلى ما توليه قيادة وزارة الداخلية من إهتمام بالقطاع الأمني ومنتسبيه بحجة.

وشدد على أهمية اضطلاع الأجهزة الأمنية بدورها في الحفاظ على الأمن والإستقرار في مديريات المحافظة ورفع اليقظة الأمنية والحس الأمني لضمان صد أي أعمال مخلة بالأمن والإستقرار وضبط الجريمة، ومنع أي محاولات للإخلال بوحدة الصف الوطني .

ولفت العميد الطاووس إلى أهمية تعزيز تواجد الأجهزة الأمنية في مديريات المحافظة والإلتزام بالخطط الأمنية المقرة من قبل قيادة وزارة الداخلية.

وحث الأجهزة الأمنية بالمديريات على رفع الجاهزية واليقظة الأمنية واستمرار الجهود في تعزيز دعائم الأمن والإستقرار بالمحافظة وإحباط مخططات العدوان ومرتزقته .. مؤكدا أهمية إستشعار الجميع للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في الحفاظ على أمن وإستقرار المحافظة.

فيما أكد مدراء الأجهزة الأمنية بمديريات المحافظة الإستعداد بذل المزيد من الجهود في سبيل الحفاظ على الامن والاستقرار وتعزيز السكينة العامة.

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