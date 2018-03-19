عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة بنسبة 76.66 بالمائة موسكو – سبأ :

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في روسيا اليوم الاثنين فوز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين بحصوله على 76.66 بالمائة من أصوات الناخبين بعد فرز 99.84 بالمائة من بطاقات الاقتراع، فيما تجاوزت نسبة الإقبال على التصويت 67 بالمائة.



وقال نائب رئيس اللجنة الانتخابية المركزية نيقولاي بولاييف في مؤتمر صحفي أن أكثر من 56 مليوناً من المواطنين الروس صوتوا لصالح الرئيس بوتين في الانتخابات الحالية.



واشار إلى أنه حقق بذلك أفضل النتائج له خلال مسيرته الرئاسية وحطم رقمه القياسي السابق للعام 2004م حين أيده 71.31 بالمائة من الناخبين، أي 49 مليوناً وستمائة ألف شخص.



وكان بوتين قد فاز في عام 2000م في أول انتخابات رئاسية له بـ52.9 بالمائة من الأصوات، وفي 2012م صوت له 63.6 بالمائة من الناخبين.



وحلّ في المركز الثاني بعد الرئيس بوتين من حيث عدد الأصوات، المرشح عن الحزب الشيوعي بافل غرودينين بـ 11.80 بالمائة، فيما جاء زعيم الحزب الليبيرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي ثالثاً بـ 5.66 بالمائة من الأصوات.



واحتلت المرشحة عن حزب (المبادرة المدنية) كسينيا سوبتشاك، المرتبة الرابعة بـ1.67 بالمائة وتجاوز غريغوري يافلينسكي منافسها الأقرب والمرشح عن حزب (يابولكو) الليبرالي عتبة 1 بالمائة حاصلا على تأييد 1.04 بالمائة من الناخبين، في حين استقر بوريس تيتوف المرشح عن "حزب النمو" عند المركز السادس بـ0.76 بالمائة يليه مكسيم سورايكين المرشح عن حزب (شيوعيو روسيا) الذي حصل على 0.68 بالمائة.



وسبق لرئيسة اللجنة الانتخابية الروسية إيلا بامفيلوفا أن أكدت أن الانتخابات لم تشهد انتهاكات تذكر .. معبّرة عن رضاها عن سير عملية الاقتراع.

سبأ [19/مارس/2018]سبأ