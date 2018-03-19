[19/مارس/2018]
اسلام اباد – سبأ:
قتل اربعة اشخاص على الاقل واصيب 11 اخرون في انفجار وقع في مدينة جلال اباد عاصمة إقليم (ننغرهار) بشرقي البلاد اليوم الاثنين.
وقال المتحدث باسم حاكم الإقليم عطا الله خوغاني في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية أن الهجوم وقع باستخدام دراجة نارية محملة بالمتفجرات مشيرا إلى استهداف مدنيين في الانفجار.
وأوضح أن اربعة مدنيين على الأقل قتلوا واصيب 11 اخرون في الحادث الذي وقع بعد دقائق قليلة من تجمع لمجموعة أصولية في المدينة.
ولم تعلن اي جماعة حتى الان مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد أسابيع من عرض الرئيس الأفغاني أشرف غني الاعتراف بحركة طالبان كمجموعة سياسية في مسعى لإنهاء 16 سنة من النزاع.
سبأ