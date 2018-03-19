محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة بنيان تدشن مشروع الاستجابة الطارئة بصنعاء صنعاء-سبأ:

دشنت مؤسسة بنيان التنموية بصنعاء اليوم مشروع الإستجابة الطارئة وتقييم الوضع للفئات الأشد فقرا بمخيمي الإعتزاز بمديرية بني حشيش والخميس بأرحب.



وفي التدشين بمخيم الاعتزاز في بني حشيش .. أشار نائب المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان أحمد الكبسي إلى أن المشروع هو الثاني الذي يستهدف الفئات الأشد فقرا انطلاقا من إصرار المؤسسة على إشراكهم في التنمية.



وأشار إلى حرص المؤسسة على توجيه الطاقات والإمكانيات لهذه الفئة التي حرمت كثيرا من مختلف الخدمات .. مؤكدا الحرص على دعم المؤسسة لهذه الفئة وإرشادهم إلى الطريق السليم بما يمكنهم من أن يكونوا فاعلين في المجتمع.



فيما أشار مدير التدريب والتمكين بالمؤسسة عبد الكريم الديلمي إلى أن البرنامج يأتي في إطار تنمية وتمكين هذه الفئة .



وبين أنه سيتم توزيع 300 حقيبة مدرسية تحتوي على القرطاسية اللازمة للدراسة لطلاب الفترة الأولى في مخيم أحفاد بلال و16 كرسي مزدوج للفصول الدراسية بالإضافة إلى احتياجات 70 رجلا و40 امرأة من الراغبين لدراسة محو الامية في الفترة الثانية.



ولفت الديلمي إلى أن المؤسسة ستعمل على تقييم للوضع لأبناء المخيم لتحديد مهاراتهم والحرف والمهن التي يستطيعون العمل فيها ليتم بموجب ذلك تحديد الاحتياجات التدريبية لأفراد المخيم تمهيدا لتمكينهم اقتصاديا أو ادراجهم في سوق العمل.



من جانبه ثمن مسؤول مخيم الاعتزاز محمد يحيي ومدير مدرسة الاعتزاز فيصل الشرعبي دور مؤسسة بنيان في دعم المخيم بدءً بالقطاع التربوي .. مشيرين إلى إحتياجات المخيم للعديد من الخدمات.

سبأ [19/مارس/2018]سبأ