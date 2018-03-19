[19/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة أنطونيا كالفو بويرتا في زيارة لليمن تستغرق ثلاثة أيام.
وأعربت أنطونيا كالفو بويرتا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن سعادتها بزيارة اليمن .. مشيرة إلى أن الزيارة هدفها إنساني لما يعانيه الشعب اليمني جراء الحرب.
وقالت " أتمنى أن تكون زيارتي أكثر من ثلاثة أيام والهدف الرئيسي من الزيارة هو الجانب الإنساني ونحن مهتمين بهذا الجانب وهي رسالة نبعث بها إلى العالم بما يعانيه الشعب اليمني جراء الحرب".
كان في استقبالهم رئيس دائرة أوروبا بوزارة الخارجية فيصل أبو رأس ومدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف.
سبأ