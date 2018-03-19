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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 04:53:04م
الرئيس الصماد يحضر لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم خمر بعمران 
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم بمديرية خمر محافظة عمران.
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مناطق زراعية شرق غزة
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بـ10 صواريخ مناطق زراعية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أوقعت أضرارا في منازل المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم المجاورة.
تراجع الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم
سجلت معظم أسواق المال الآسيوية تراجعاً خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي...
(ريال مدريد) يسحق (جيرونا) بسداسية ويستعيد المركز الثالث بالدوري الإسباني
حقق فريق (ريال مدريد) فوزا ساحقا على ضيفه (جيرونا) بستة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب (سانتياغو برنابيو) اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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  محلي
بعثة الاتحاد الأوروبي تصل صنعاء
[19/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
وصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم بعثة الاتحاد الأوروبي برئاسة أنطونيا كالفو بويرتا في زيارة لليمن تستغرق ثلاثة أيام.

وأعربت أنطونيا كالفو بويرتا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن سعادتها بزيارة اليمن .. مشيرة إلى أن الزيارة هدفها إنساني لما يعانيه الشعب اليمني جراء الحرب.

وقالت " أتمنى أن تكون زيارتي أكثر من ثلاثة أيام والهدف الرئيسي من الزيارة هو الجانب الإنساني ونحن مهتمين بهذا الجانب وهي رسالة نبعث بها إلى العالم بما يعانيه الشعب اليمني جراء الحرب".

كان في استقبالهم رئيس دائرة أوروبا بوزارة الخارجية فيصل أبو رأس ومدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف.

سبأ
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