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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 04:53:04م
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تراجع الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم
سجلت معظم أسواق المال الآسيوية تراجعاً خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي...
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  اقتصاد
تراجع الأسهم الآسيوية خلال تعاملات اليوم
[19/مارس/2018] كانبيرا ـ سبأ:

سجلت معظم أسواق المال الآسيوية تراجعاً خلال تعاملات اليوم، رغم ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال تعاملات بورصة وول ستريت في نيويورك في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل حالة من الحذر والترقب تسيطر على الأسواق انتظارا لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي ) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وسجلت الأسهم الاسترالية في بورصة سيدني ارتفاعاً طفيفاً مدعومة بمكاسب الأسهم الأمريكية في تعاملاتها الأخيرة، وارتفاع أسعار النفط.

وارتفع مؤشر (إس أند بي/أيه.إس.إكس 200) بواقع 10 نقاط وبنسبة 0.17 في المائة إلى 5959.40 نقطة، بعد ارتفاعه في تعاملات اليوم إلى 5982.50 نقطة، في حين ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا (أول أوريناريز) بواقع 8.60 نقطة وبنسبة 0.14 في المائة إلى 6063.50 نقطة.

وفي اليابان تراجعت أسعار الأسهم اليابانية رغم تراجع الين وصعود الأسهم الأمريكية، فتراجع مؤشر نيكي القياسي بواقع 188.15 نقطة وبنسبة 0.87 في المائة إلى 21488.36 نقطة، بعد تراجعه في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى 21366.88 نقطة.

وفي باقي أسواق آسيا تراجعت بورصات كوريا الجنوبية وشنغهاي ونيوزيلندا وسنغافورة وإندونيسيا، في حين سجلت بورصات ماليزيا هونج كونج وتايوان ارتفاعا طفيفاً.

سبأ
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