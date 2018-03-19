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ريمة: مناقشة التحضيرات لتنظيم الفعاليات الخاصة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان
[19/مارس/2018] ريمة - سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري مستوي التحضيرات للاستعدادات لتنظيم وإقامة الفعاليات بمرور ثلاثة أعوام من الصمود والثبات في مواجهة العدوان.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مكاتب الثقافة والاعلام والأوقاف والارشاد آلية تنفيذ الفعاليات الثقافية الهادفة التي سيتم تنفيذها بهدف استمرار التوعية المجتمعية في ظل العدوان والحصار علي مستوي مديريات المحافظة.
وتطرق الاجتماع الى الجوانب المتعلقة بتجهيز قوافل الدعم بالمال والعتاد والرجال للمرابطين في ميادين الشرف والبطولة للدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.
وأكد الاجتماع اهمية المشاركة الفاعلة من أبناء المحافظة في تنفيذ الفعاليات الخاصة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود والثبات.
وشدد المحافظ العمري على ضرورة مواصلة حملة التحشيد والتجنيد الرسمي واستمرار التوعية العامة لرفد الجبهات بالمال والرجال حتي يتم دحر الغزاه والمحتلين من الاراضي اليمنية.
وأكد محافظ ريمة علي أهمية التلاحم والاصطفاف الوطني والعمل في خندق واحد لمواصلة مشوار الصمود والتحدي لمواجهة قوى العدوان ومرتزقته.
سبأ