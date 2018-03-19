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مناقشة سبل تنمية الموارد الضريبية بذمار
[19/مارس/2018] ذمار - سبأ:
ناقش اجتماع في مكتب الضرائب بمحافظة ذمار برئاسة وكيل المحافظة محسن علي هارون اليوم آليات تحصيل الإيرادات الضريبية وسبل تحسينها وتنميتها خلال العام الحالي.
وفي الاجتماع أكد الوكيل هارون، على أهمية تضافر الجهود لتحسين الإيرادات الضريبية في جميع مديريات المحافظة وتحصيل كافة الموارد والرسوم الضريبية المتاحة وفي مقدمتها ضرائب العقارات وأسواق القات.
وأشار إلى أن السلطة المحلية تتابع عمل اللجنة المكلفة بالنزول للأسواق كعامل مساعد للمكتب للاشراف على عملية التحصيل وتنمية الايرادات.. لافتا إلى أهمية إيجاد آلية للمنافسة بين المتحصلين ومسئولي الربط بما يسهم في رفع نسبة الايرادات.
وحث الوكيل هارون على مضاعفة الجهود لتنمية الأوعية الإيرادية وفي مقدمتها الضريبية باعتبارها الرافد الأساسي للخزينة العامة.
فيما استعرض مدير مكتب الضرائب محمد القوسي، أهم الصعوبات والتحديات التي يواجهها المكتب خلال عمليات التحصيل والمقترحات الكفيلة بمعالجتها.. مثمنا حرص قيادة المحافظة ومتابعتها المستمرة لنشاط المكتب ودعم جهوده لتنمية الإيرادات الضريبية.
حضر الاجتماع نائب مدير مكتب الضرائب عباس مجلي وعدد من مدراء الإدارات في المكتب.
سبأ