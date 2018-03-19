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نائب وزير التعليم الفني يطلع على سير انتاج الكراسي بالمعهد اليمني الصيني بامانة العاصمة
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نائب وزير التعليم الفني يطلع على سير انتاج الكراسي بالمعهد اليمني الصيني بامانة العاصمة
[19/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
تفقد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي اليوم سير العمل في قسم الانتاج بالمعهد اليمني الصيني التقني في حدة بأمانة العاصمة.

واطلع نائب وزير التعليم الفني على الأعمال الجارية الخاصة بانتاج مقاعد دراسية  من قبل طلبة قسم الانتاج بالمعهد بتمويل من صندوق تنمية المهارات.

واستمع الى شرح من عميد المعهد عبدالرحمن السنحاني حول المواد المستخدمة في تصنيع الكراسي و طريقة الانتاج ، مبينا ان عدد الكراسي التي سيتم اعدادها يبلغ 1200 كرسي كمرحلة اولى وسيتم توزيعها على المعاهد الفنية والمهنية بمحافظة الحديدة.

واشاد نائب وزير التعليم الفني بالجهود المساهمة في عملية انتاج الكراسي، منوها بان الشباب اليمني يمتلك المهارة والابداع ولديه ملكة الانتاج اذا ما  توفرت له كل الظروف المساعدة وفي مقدمتها المواد اللازمة.

واعتبر الدكتور الحوالي هذه الخطوة بداية لخطوات قادمة في مجال إبراز قدرات طلاب المعاهد الفنية والتقنية على الانتاج ورفد سوق العمل، مؤكدا اهمية توسيع مثل هذه الأعمال على أقسام الانتاج بمعاهد أمانة العاصمة.

إلى ذلك تفقد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني المجمع الرياضي بالمعهد اليمني الصيني واستمع إلى شرح من مشرف المجمع الكابتن أحمد الانسي حول محتويات المجمع الذي يضم العديد من الادوات والأجهزة الرياضية التدريبية المختلفة في العاب المصارعة وبناء الاجسام والملاكمة والمبارزة والرماية ورفع الاثقال.

وقد أشار الدكتور الحوالي إلى اهمية وجود نادي رياضي بالمعهد يكفل للطلاب ممارسة هواياتهم الرياضية المختلفة، منوها باهمية الرياضة في رفع القدرات البدنية للانسان وتعزيز وبناء مهاراته الجسمية المتعددة بما ينعكس ايجابا على فكره ونشاطه الذهني.
سبأ
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