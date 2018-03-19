ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 04:01:56م
الرئيس الصماد يعزي في وفاة العلامة حمود بن عباس المؤيد
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة حمود بن عباس بن عبدالله بن عباس المؤيد عن عمر ناهز الـ 103 سنوات قضى معظمه في خدمة الوطن.
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مناطق زراعية شرق غزة
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بـ10 صواريخ مناطق زراعية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أوقعت أضرارا في منازل المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم المجاورة.
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء
كرم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني اليوم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية لمدربي وحكام اللعبة التي نظمها اتحاد اللعبة ضمن برنامجه للعام الحالي واستمرت أربعة بمشاركة 20 مدربا وحكما.
آخر الأخبار:
الرئيس الصماد يحضر لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم خمر بعمران 
ريمة: مناقشة التحضيرات لتنظيم الفعاليات الخاصة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان
مناقشة سبل تنمية الموارد الضريبية بذمار
نائب وزير التعليم الفني يطلع على سير انتاج الكراسي بالمعهد اليمني الصيني بامانة العاصمة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
وزير الخارجية يدعو أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى وقف قرار منع دخول الأسمدة إلى اليمن
[19/مارس/2018] صنعاء - سبأ:
دعا وزير الخارجية المهندس هشام شرف، أمين عام الأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بدورهم إزاء القرار الجائر الذي اتخذته دول تحالف العدوان والسلطات الموالية لها مؤخراً بمنع دخول الأسمدة الزراعية إلى اليمن.

وأشار وزير الخارجية في رسالة بعثها لأمين عام الأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن إلى أن هذا القرار الذي فرض على السلطات المحلية في المنافذ الحدودية اليمنية وخاصة تلك التي على الحدود الجنوبية والشرقية من الجمهورية اليمنية والمحتلة حاليا  "كارثي" وسيؤثر على الزراعة والمزارعين في  اليمن ويزيد من حجم  الكارثة الإنسانية اللتي خلقها تحالف العدوان .

وأكد وزير الخارجية في الرسالة أن القرار سينعكس سلباً على جودة وحجم الإنتاج الزراعي المحلي، وسيساهم في تعميق الأزمة الغذائية التي تتعاظم يوما بعد يوم، ويضر بالمزارعين والعاملين في المجال الزراعي، والذين يشكلون نسبة تفوق الـ 50% من حجم  القوى البشرية العاملة في اليمن وبشكل مباشر.

وأوضح أن هذا القرار يندرج ضمن السياسات التي تنتهجها دول تحالف العدوان والمتمثلة في استخدام التجويع وتعطيل القوى البشرية المنتجة سلاح حرب ضد اليمن وشعبه.

وأعرب وزير الخارجية عن تطلع الجمهورية اليمنية لقيام الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن بدورهم في إيقاف مثل هذه الممارسات اللا إنسانية والتي ستضر بملايين المزارعين اليمنيين.

 ودعا إلى الضغط على دول التحالف والسلطات الموالية لها في الأراضي المحتلة لوقف العمل بذلك القرار التعسفي والاستفزازي بشكل عاجل.
سبأ
  المزيد من (محلي)
الرئيس الصماد يحضر لقاء التصالح والتسامح لقبائل بني صريم خمر بعمران 
ريمة: مناقشة التحضيرات لتنظيم الفعاليات الخاصة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في وجه العدوان
مناقشة سبل تنمية الموارد الضريبية بذمار
نائب وزير التعليم الفني يطلع على سير انتاج الكراسي بالمعهد اليمني الصيني بامانة العاصمة
وزير الخارجية يرحب بزيارة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من السفراء لصنعاء
تفكيك ثلاث دراجات نارية مفخخة في البيضاء
انهيار جسر وادي حبابض على طريق خولان مأرب
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة مناطع بالبيضاء
مناقشة آلية توزيع مادة الغاز علی المحطات في المحويت
وقفة لمكتب التربية بالمحويت بمرور ثلاثة أعوام من الصمود
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة مناطع بالبيضاء
[19/مارس/2018]
استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 22 غارة
[19/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 10 غارات على حرض وميدي
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن غارتين على صرواح
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديريتي الصفراء ومجز بصعدة
[18/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by