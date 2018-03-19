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آخر تحديث: الإثنين، 19 - مارس - 2018 الساعة 01:25:17م
الرئيس الصماد يعزي في وفاة العلامة حمود بن عباس المؤيد
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة حمود بن عباس بن عبدالله بن عباس المؤيد عن عمر ناهز الـ 103 سنوات قضى معظمه في خدمة الوطن.
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مناطق زراعية شرق غزة
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بـ10 صواريخ مناطق زراعية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أوقعت أضرارا في منازل المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم المجاورة.
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء
كرم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني اليوم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية لمدربي وحكام اللعبة التي نظمها اتحاد اللعبة ضمن برنامجه للعام الحالي واستمرت أربعة بمشاركة 20 مدربا وحكما.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن ثلاث غارات على منطقة مناطع بالبيضاء
[19/مارس/2018]
البيضاء - سبأ :
شن طيران العدوان الأمريكي السعودي اليوم ثلاث غارات على محافظة البيضاء.
وأوضح مصدر أمني بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات منطقة ناطع.
سبأ
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العدوان السعودي على اليمن
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