[19/مارس/2018]
المحويت - سبأ :
ناقش اجتماع بمحافظة المحويت اليوم برئاسة أمين عام المجلس المحلي الدكتور علي الزيكم آلية توفير وتوزيع مادة الغاز المنزلي علی المحطات في مديريات المحافظة.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة علي الصوفي تقريراً عن كميات الغاز الواصلة إلی المديريات وآلية توزيعها علی المحطات .
وحث أمين عام المجلس المحلي مكتب الصناعة بالمحافظة علی مضاعفة الجهود لتوفير مادة الغاز المنزلي ومعالجة الصعوبات وكذا تشديد الرقابة الميدانية علی المحطات واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المحتكرين والمتلاعبين بالغاز.
ودعا الزيكم ملاك محطات بيع الغاز إلى الالتزام بالسعر الرسمي الذي حددته شركة الغاز .
سبأ