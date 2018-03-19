[19/مارس/2018]
المحويت - سبأ :
نظم مكتب التربية والتعليم بمحافظة المحويت اليوم وقفة بمرور ثلاثة أعوام من الصمود في مواجهة العدوان .
وفي الوقفة أكد وكيلا المحافظة حسين عركاض ومنير خضرا استمرار الصمود في مواجهة العدوان وإفشال كل مخططاته مهما كانت التحديات ، مشيرين إلى أن الغطاء الدولي شجع دول العدوان على ارتكاب جرائمها ومجازرها بحق اليمن وشعبه .
فيما أكد المشاركون في الوقفة تعزيز التلاحم الشعبي وتوحيد الصف الوطني في مواجهة العدوان ودعم الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن السيادة الوطنية وكرامة وعزة اليمنيين .
وأشاروا إلى المضي في إنجاح ودعم التعليم وأداء واجبهم الوطني في استمرار العملية التعليمية .
سبأ