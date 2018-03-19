[19/مارس/2018]
محافظات - سبأ :
فتح حرس الحدود السعودي نيران أسلحتهم على المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة اثنين ، فيما شن طيران العدوان 22 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن وإصابة آخر بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية منبه الحدودية ، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .
وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة مذاب بمديرية الصفراء و غارتين على منطقة المغسل بمديرية مجز .
وأشار إلى أن الطيران شن عشر غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة و غارتين على منطقة جارف بمديرية بلاد الروس في محافظة صنعاء .
وشن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و غارة على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف .
وذكر المصدر أن مروحيات الأباتشي التابعة للعدوان قصفت دار النصر وقايم الصيابة في جيزان بعشرات الصواريخ .
سبأ