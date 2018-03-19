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استشهاد وإصابة مواطنين اثنين بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 22 غارة
[19/مارس/2018]
محافظات - سبأ :
 فتح حرس الحدود السعودي نيران أسلحتهم على المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة اثنين ، فيما شن طيران العدوان 22 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن وإصابة آخر بنيران حرس الحدود السعودي بمديرية منبه الحدودية ، فيما تعرضت مناطق متفرقة من مديرية رازح لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن خمس غارات على منطقة مذاب بمديرية الصفراء و غارتين على منطقة المغسل بمديرية مجز .

وأشار إلى أن الطيران شن عشر غارات على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة و غارتين على منطقة جارف بمديرية بلاد الروس في محافظة صنعاء .

وشن طيران العدوان الأمريكي السعودي غارتين على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و غارة على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف .

وذكر المصدر أن مروحيات الأباتشي التابعة للعدوان قصفت دار النصر وقايم الصيابة في جيزان بعشرات الصواريخ .


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