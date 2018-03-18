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مصرع عدد من الجنود السعوديين باقتحام رقابة الحلق وموقع الحماد بنجران
[18/مارس/2018]
نجران - سبأ :
 اقتحم الجيش واللجان الشعبية اليوم رقابة الحلق وموقع الحماد وأحرقوا مخزن سلاح للجيش السعودي بنجران.

وأكد مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وإصابة عدد من الجنود السعوديين باقتحام الجيش واللجان الشعبية رقابة الحلق وموقع الحماد بالإضافة إلى إحراق مخزن سلاح واغتنام أسلحة متنوعة.

وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات مرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء وفي صحراء البقع، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي تجمعات أخرى للمرتزقة شرق صحراء الأجاشر.

وذكر أن الجيش واللجان الشعبية احرقوا آلية عسكري للجيش السعودي في موقع نهوقة بصاروخ موجه.

وفي جيزان دكت القوة المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في قرية حامضة وتجمعات للمرتزقة في الحثيرة.

وأوضح المصدر أن مروحيات الأباتشي قصفت دار النصر وقايم الصيابة بعشرات الصواريخ.

سبـأ
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