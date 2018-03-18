[18/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
تمكن رجال الأمن بأمانة العاصمة ، من القبض على عصابة مسلحة للسرقة بالإكراه والنشل بينهم فتاة .
وقال مصدر امني لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان عملية الضبط جاءت بعد عمليات تحري ومتابعة أمنية للعصابة التي اعتمدت في جرائمها على السرقة بالإكراه والنشل وانتحال صفة رجال الامن واللجان ، واستخدام فتاة للإيقاع بالضحايا .
واوضح ان اعترافات عناصر العصابة بينت ارتكابهم العديد من عمليات النشل والنصب بطرق خبيثة وماكرة ، مشيرا إلى انه تم تحريز المضبوطات واحالة المضبوطين للجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية لينالوا جزاءهم الرادع .
سبـأ