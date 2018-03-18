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آخر تحديث: الأحد، 18 - مارس - 2018 الساعة 09:53:32م
الرئيس الصماد يزور محافظة عمران ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية
قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بزيارة تفقدية لمحافظة عمران، حيث كان في استقباله محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان وأمين عام المجلس المحلي صالح المخلوس ورئيس محكمة الاستئناف القاضي عبدالكريم الشامي ووكلاء المحافظة.
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مناطق زراعية شرق غزة
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بـ10 صواريخ مناطق زراعية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أوقعت أضرارا في منازل المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم المجاورة.
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء
كرم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني اليوم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية لمدربي وحكام اللعبة التي نظمها اتحاد اللعبة ضمن برنامجه للعام الحالي واستمرت أربعة بمشاركة 20 مدربا وحكما.
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ضبط عصابة للسرقة بالإكراه تنتحل صفة رجال الأمن في أمانة العاصمة
[18/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
 تمكن رجال الأمن بأمانة العاصمة ، من القبض على عصابة مسلحة للسرقة بالإكراه والنشل بينهم فتاة .

وقال مصدر امني لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان عملية الضبط جاءت بعد عمليات تحري ومتابعة أمنية للعصابة التي اعتمدت في جرائمها على السرقة بالإكراه والنشل وانتحال صفة رجال الامن واللجان ، واستخدام فتاة للإيقاع بالضحايا .

واوضح ان اعترافات عناصر العصابة بينت ارتكابهم العديد من عمليات النشل والنصب بطرق خبيثة وماكرة ، مشيرا إلى انه تم تحريز المضبوطات واحالة المضبوطين للجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية لينالوا جزاءهم الرادع .

سبـأ
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