[18/مارس/2018]
تعز - سبأ :
نظم مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بمحافظ تعز، حفل تكريم أوائل المعاهد التقنية والمهنية بالمحافظة، تحت شعار "صامدون" تزامنا مع مرور ثلاث أعوام من العدوان والحصار.
وفي حفل التكريم أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي أهمية التكريم لتشجيع الطلاب على المزيد من الاجتهاد والمثابرة .
وأشار إلى الجهود المبذولة لدعم العملية التعليمية وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.. مؤكدا حرص وزارة التعليم الفني على دعم المعاهد التقنية بالمحافظة.
وثمن الدكتور الحوالي دعم صندوق تنمية المهارات وتمويله بناء قاعات دراسية بالمعهد التقني بالمحافظة بتكلفة 24 مليون ريال.
وفي الحفل الذي حضره المدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبدالعزيز محمد الحاج، ومنصور اللكومي، أشاد مدير مكتب التعليم الفني بالمحافظة نبيل الجندي، بجهود قيادة الوزارة وصندوق تنمية المهارات لدعم المعهد التقني وتمكينه من استيعاب أكثر من الف طالب وطالبة بعد توقف دام لأكثر من عامين جراء العدوان.
سبـأ