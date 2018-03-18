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آخر تحديث: الأحد، 18 - مارس - 2018 الساعة 08:37:19م
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  محلي
إجتماع بصنعاء يناقش الوضع الإنساني بالجوف
[18/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
ناقش محافظ الجوف سام الملاحي اليوم مع رئيس دائرة السلطة المحلية والمنظمات برئاسة الجمهورية قاسم الحوثي، المشاريع والبرامج التي تنفذها المنظمات الدولية والمحلية في إطار المحافظة وخطة تدخلاتها للعام 2018م.

وتطرق الاجتماع إلى الإشكاليات الميدانية التي تواجه العمل الإنساني بالمحافظة وإجراءات استكمال إنشاء فرع الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث وذلك لتسهيل العمل الإنساني وتوحيد التعامل مع جهة مختصة.

وأكد المحافظ الملاحي حرص السلطة المحلية على تذليل الصعوبات وتسهيل أنشطة وبرامج العمل الإنساني على كافة المستويات وبما يكفل تخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار الجائر ووصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.

من جانبه أكد قاسم الحوثي إهتمام القيادة السياسية بأوضاع المحافظة ومعاناة المواطنين جراء الحصار والعدوان.

وتم خلال اللقاء الإتفاق على زيارة رئيس الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث ورئيس دائرة السلطة المحلية بالرئاسة وعدد من المسئولين للإطلاع على الوضع الإنساني بالمحافظة وتقييم مستوى الاحتياج من المشاريع والغذاء والدواء والإيواء.

سبأ
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