محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل النائب العام يتفقد سير العمل بمركز المعلومات والتدريب صنعاء-سبأ:

تفقد النائب العام القاضي ماجد الدربابي اليوم، سير العمل بمركز المعلومات والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمكتبة العامة ومستوى التجهيزات والاحتياجات اللازمة لتفعيل دور المركز في خدمة العدالة.



واستمع النائب العام من إدارة المركز إلى شرح حول طبيعة المهام والأنشطة التي يقوم بها في الجوانب المتصلة بإدخال البيانات والتوعية والنشر للمعلومات المتعلقة بأنشطة النيابة العامة والخدمات التي يقدمها للمواطنين وكذا نظام الربط الشبكي لنيابات الاستئناف وشعبة السجون.



وأكد القاضي الدربابي ضرورة تفعيل دور المركز باعتباره حلقة وصل وتواصل بين العاملين في النيابات العامة وفي مقدمتهم رؤساء ووكلاء النيابات والقضاة والمحامون والقانونيون لتبادل المعلومات، وكذا متابعة كافة الأنشطة والأعمال والتعاميم وتلقى الشكاوي من المواطنين .



وأشار إلى أهمية التحديث لكافة البيانات بما يتواكب مع التطورات الحاصلة ومتابعة كل جديد فيما يتعلق بالقوانين والاتفاقيات الدولية والدراسات والبحوث والإصدارات القانونية والتقارير والتعاميم القضائية، والتعامل مع شكاوي المواطنين بكل جديه والعمل على معالجتها أولا بأول بعد التأكد من مصداقيتها.



ووجه القاضي الدربابي بتفعيل نشر التقارير الإخبارية عن الأنشطة والفعاليات المتعلقة بعمل النيابة العامة في الموقع الرسمي" النيابة العامة - مكتب النائب العام"، وكذا نشر القرارات المتعلقة بقضايا الرأي العام، وفقا لقواعد النشر المسموح بها قانونا، وبما يخدم المصلحة العامة ويسهم في إيصال المعلومات الصحيحة ويمنع تداول الشائعات.



ونوه بأهمية التوعية والنشر لأنشطة وفعاليات وبيانات النيابة والأنشطة المتعلقة بالعمل القضائي، بما يمكن المهتمين وفي المقدمة وسائل الإعلام الوطنية من الوصول للمعلومات من مصدرها الموثوقة.



ودعا النائب العام، الجميع إلى استشعار الجميع للمسؤولية في المساهمة لإنجاح دور القضاء في تحقيق العدالة وترسيخ دعائم دولة النظام والقانون.. لافتا إلى أهمية مضاعفة الجهود لإيجاد الحلول المناسبة للصعوبات التي تعترض عمل النيابة والتغلب على الإشكالات التي سببها العدوان الغاشم والحصار الجائر.



رافق النائب العام خلال الزيارة نائب رئيس هيئة التفتيش بمكتب النائب العام القاضي عبدالله كباس وعدد مدراء المكاتب بالنيابة العامة .

سبأ [18/مارس/2018]سبأ