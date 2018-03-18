[18/مارس/2018]
صنعاء- سبأ :
نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية بلاد الروس بصنعاء بالتعاون مع إدارة الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بالمحافظة اليوم فعاليات اليوم المفتوح للأنشطة المدرسية تحت شعار "ثلاثة أعوام من الصمود والتحدي للعدوان".
وفي الفعالية، أشاد نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة توفيق طهام وأمين عام محلي بلاد الروس صرقح علي صرقح أشار إلى أهمية تنظيم هذه الفعاليات لتوجيه رسالة لدول تحالف العدوان بإن عجلة التعليم تمشي وتتحرك رغم كل الظروف، وكذا في اكتشاف المواهب.
وأشادا بدور إدارة التربية بالمديرية ومعلمي ومعلمات بلاد الروس في استمرار العملية التعليمية رغم الصعوبات الراهنة والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
من جهته، أكد نائب مدير مكتب التربية بالمديرية حميد المشرقي أن الهدف من فعالية اليوم المفتوح للأنشطة المدرسية اكتشاف مواهب وإبداعات الطلاب والطالبات وخلق التنافس بين المدارس وإعلان الإصرار على استمرار العملية التعليمية رغم الصعوبات الراهنة.
تخلل الفعالية العديد من الفقرات الانشادية والإبداعية والفنية في مجالات الشعر والمسرح والقصة والأدب، بالإضافة إلى تلاوة القرآن الكريم.
حضر الفعالية مدراء التربية ببلاد الروس علي العمري والتغذية المدرسية بمكتب التربية بالمحافظة محمد الشاوش والأنشطة المدرسية حمزة الشامي ورؤساء الأقسام التربوية بمكتب التربية بالمديرية.
سبأ