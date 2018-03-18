[18/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
نظم أبناء مديرية صرواح محافظ مأرب اليوم وقفة إحتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء للتنديد بجرائم العدوان الأمريكي السعودي واستهداف منازل ومزارع المواطنين في المديرية.
واستنكر المشاركون في الوقفة بحضور قيادات السلطة المحلية ومشائخ وأعيان المحافظة صمت المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي تجاه جرائم العدوان وما يرتكبه من إبادة جماعية بحق الشعب اليمني وسياسة الحصار والتجويع .
وأكدوا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ولن تمر دون رد رادع.
كما أكد أبناء صرواح صمودهم في مواجهة العدوان مهما كانت التضحيات واستعدادهم رفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والمال .
ودعوا مكتب الأمم المتحدة في صنعاء إلى النزول لصرواح ومعاينة الدمار الذي طال البنى التحتية والمزارع والأحياء السكنية والأسواق والآثار والمعالم التاريخية جراء غارات العدوان السافر.
سبأ