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رئيس الوزراء يناقش أوضاع هيئة الاستثمار ودورها في خدمة قطاع الاستثمار
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رئيس الوزراء يناقش أوضاع هيئة الاستثمار ودورها في خدمة قطاع الاستثمار
[18/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم مع القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار المهندس خالد محمد شرف الدين، أوضاع الهيئة ودورها الحيوي في خدمة القطاع الاستثماري وتسهيل الإجراءات التي تواجهه في مختلف المستويات.

واستمع رئيس الوزراء من المهندس شرف الدين إلى شرح حول خطة الهيئة للفترة الراهنة والتي راعت طبيعة الأوضاع والتحديات التي يمر بها الوطن في ظل العدوان والحصار، وكذا إقامة علاقات شراكة متوازنة مع القطاع الخاص وإستثماراتهم بما يمتن من نشاطهم في مختلف القطاعات وتسهيل عملهم وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية المنظمة للشراكة المؤسسية معهم .

ونوه رئيس الوزراء بالأهمية البالغة لهيئة الاستثمار كإطار حكومي مؤسسي معني بتسهيل الإجراءات أمام المشاريع الاستثمارية والنهوض بواقع النشاط الاستثماري على المستويين المركزي والمحلي بما يخدم الاقتصاد الوطني والتخفيف من البطالة والفقر .

وأكد دعم الحكومة للهيئة وخطتها التطويرية لنشاطها بما يلبي الرؤية الوطنية العامة تجاه تطوير مناخ الاستثمار ومقومات استقرار المشاريع الاستثمارية وجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة بما يخدم الغايات المشتركة للحكومة والقطاع الخاص خاصة في ظل الفترة الراهنة.

سبأ
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