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آخر تحديث: الأحد، 18 - مارس - 2018 الساعة 07:17:06م
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رئيس الوزراء يطّلع على جوانب الإعداد للامتحانات العامة الأساسية والثانوية
[18/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء وكلاء وزارة التربية والتعليم، الذين ناقشوا معه جوانب الإعداد والتحضير الخاصة للامتحانات العامة للعام الدراسي ٢٠١٧- ٢٠١٨م.

وأوضح الوكلاء إبراهيم شرف وأحمد النونو والدكتور محمد السقاف والوكيل المساعد فؤاد الشامي، أن الوزارة بدأت بالإعداد والتحضير لهذه العملية بمختلف جوانبها الإجرائية والفنية والتنظيمية، لما فيه الانتهاء المبكر منها وتلافي أية إرباكات قد تحدث قبيل العملية الإختبارية.

وأشاروا إلى أهمية استمرار العمل التشاركي بين الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة على غرار السنوات الثلاث الماضية لما فيه تنفيذ هذه العملية في مواعيدها الزمنية المحددة .. لافتين إلى أن إجمالي الموظفين الذين يديرون الاختبارات الأساسية والثانوية سنويا يصل عددهم إلى أربعين ألف موظف في خمس آلاف مركز امتحاني.

وقد أكد رئيس الوزراء، أن الاختبارات العامة قضية وطنية بامتياز وينبغي أن تتكامل الجهود والمهام في سبيل الوصول إليها كاستحقاق وطني .

ووجه الوزارة بإعداد تقرير متكامل عن مجمل التحضيرات الجارية والمتطلبات المادية والفنية المطلوبة ورفعه إليه للمناقشة مع مختلف الجهات ذات العلاقة لما فيه تلافي أية إرباكات أو صعوبات على طريق إجرائها في مواعيدها الزمنية المحددة .

حضر اللقاء مدير عام الإعلام بوزارة التربية والتعليم إسماعيل زيدان .

سبأ
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