محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يناقش مع أمين العاصمة الأوضاع الخدمية والمشاريع التطويرية صنعاء-سبأ:

ناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء مع أمين العاصمة حمود عُباد، الأوضاع الخدمية للعاصمة صنعاء وسير تنفيذ المشاريع البيئة وتحسين مستوى تحصيل الموارد القانونية من مختلف المصادر الإيرادية .



واستعرض أمين العاصمة البرامج التي تنفذها الأمانة حاليا في تجاه إعادة تطبيع وضع الخدمات العامة واستنهاض الطاقات بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين والوطن .. لافتا إلى ما يتم تحقيقه من خطوات في هذا السياق على مستوى مختلف مديريات الأمانة.



وأوضح الحاجة إلى المزيد من تضافر الجهود بين الأمانة ومختلف الوزارات والجهات ذات الصِّلة لتعزيز وتنمية مستوى البرامج والمشاريع الخدمية والتحسينية على نطاق أوسع بما يلبي تطلعات الجميع في عاصمة تشرف جميع اليمنيين.



وأشاد رئيس الوزراء بجهود أمانة العاصمة في سبيل انتظام وتطوير مستوى الخدمات العامة والارتقاء بأوضاع النظافة وإنارة ورصف وترميم الشوارع وتحسين المظهر العام للعاصمة .



وأكد على الجهات المعنية وذات العلاقة إسناد جهود قيادة الأمانة في تجاه التحسين والتطوير المستمر لمستوى الخدمات العامة وجهود التحسين بما يليق ومكانتها السياسية والتاريخية كعاصمة للجمهورية اليمنية وأعرق عاصمة إنسانية مأهولة بالسكان منذ أكثر من خمسة آلاف عام .



وحث أمين العاصمة وكافة القيادات الإدارية والعاملين فيها ورؤساء الوحدات المحلية على مضاعفة الجهود بما يلبي تطلعات سكان العاصمة صنعاء في المجالات الخدمية والترفيهية والنظافة العامة وكذا المساهمة في تجذير أجواء الأمن والاستقرار وصون سكينة المجتمع.



وشدد الدكتور بن حبتور على أمين العاصمة والأجهزة الأمنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول الاستيلاء أو العبث بأراضي الحدائق والمتنزهات أو تعكير أجواء الأمن والاستقرار فيها.

سبأ [18/مارس/2018]سبأ