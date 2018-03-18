[18/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم المرحلة الأولى من برنامج المهارات الأساسية للتعلم الفعال لمعلمي الطلاب النازحين الذي ينظمه مكتب التربية بالمحافظة بتمويل اليونيسيف.
هدفت المرحلة الأولى من البرنامج التي استمرت 12 يوم بمشاركة 50 مدربا يمثلون 14 مدرسة من مديريات سنحان وبني حشيش وهمدان، تفعيل دور المعلمين والمعلمات في الحصة الدراسية وإكساب الفئات المستهدفة المهارات الأساسية في التعلم الفعال.
وفي الاختتام الذي حضره مدير التعليم بمنظمة اليونيسيف عبدالحكيم الشميري، أشاد وكيل المحافظة احمد الصماط، بجهود مكتب التربية واليونسيف في تنظيم هذه البرامج لتأهيل المعلمين.. مؤكدا حرص قيادة المحافظة على تأهيل الكادر التربوي.
فيما أشار نائب مدير مكتب التربية بالمحافظة أمين سنان ومدير التعليم وبناء القدرات بوزارة التربية صبور الشامي إلى أهمية ما تضمنته المرحلة الأولى من معارف لتطوير قدرات المشاركين.
من جانبهما أكد مدير التوجيه بمكتب التربية عبدالله العصامي ومنسق اليونسيف بمكتب التربية علي الجهمي أن الهدف من البرنامج بمراحله الأربع رفع كفاءة المعلمين والمعلمات في مجال التعلم الأساسي وتوظيف الأساليب الحديثة في عملية التعليم والتعلم داخل الصف.
سبأ