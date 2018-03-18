[18/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
اطلع محافظ صنعاء حنين قطينة اليوم على مشروع إعادة إنارة عدد من الشوارع بمركز المحافظة.
واستمع المحافظ قطينة من مدير مكتب الأشغال بالمحافظة الدكتور ناجي الأعوج إلى شرح عن الأحياء التي سيتم إعادة إنارتها ضمن المرحلة الأولى من المشروع.
وأكد قطينة أهمية إعادة إنارة شوارع مركز المحافظة حسب خطة المشروع .. مؤكدا الاستعداد تسهيل المهام التي تواجه عمل الفرق الميدانية.
وتفقد محافظ صنعاء اليوم سير أعمال النظافة في عدد من الشوارع بمركز المحافظة .. مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي لمركز المحافظة.
سبأ