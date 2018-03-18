محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة احتياجات محافظة ذمار من المشاريع التنموية ذمار-سبأ:

ناقش محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم مع مدير مشروع الاشغال العامة المهندس سعيد عبده أحمد احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية.



وفي اللقاء، استعرض المحافظ المقدشي التحديات التنموية التي تواجه السلطة المحلية وفي مقدمتها الحاجة لتنفيذ أعمال رصف الطرق وتنفيذ مدارس ومرافق صحية وخزانات مياه وغيرها نظرا للتوسع العمراني وزيادة عدد السكان بالمحافظة.



وأشار إلى أن محافظة ذمار من المحافظات الكبيرة ومترامية الأطراف وذات طبيعة وعرة وتواجه تحديات انسانية كونها ملجأ لعشرات الالاف من الأسر النازحة من مختلف المحافظات.



وأشاد بالإسهامات النوعية لمشروع الاشغال العامة في تنفيذ مشاريع رصف الطرق ومشاريع مائية وتعليمية وصحية.



وبين المحافظ المقدشي الحاجة إلى تكثيف الدعم وزيادة حصة المحافظة من المشاريع ضمن الخطط القادمة وبما يلبي الاحتياجات الانسانية والطارئة في مختلف القطاعات.



ولفت الى التحديات التي فرضها العدوان والحصار والتي تسببت في عدم قدرة مؤسسات الدولة على القيام بدورها في تنفيذ مشاريع البنى التحية، والدور المعول على مشروع الاشغال العامة في مساندة دور السلطة المحلية في تنفيذ المشاريع الطارئة والضرورية في عدد من القطاعات.



من جهته، أوضح مدير مشروع الاشغال العامة المهندس سعيد عبده أحمد أن المشروع نفذ خلال العام الماضي الماضي جملة من المشاريع التنموية والخدمية في عدد من القطاعات وفي مختلف المحافظات.



وبين أن المشروع يقوم حاليا بتنفيذ مشاريع في مجال الطرق والمياه والصحة في عدد من مديريات المحافظة.



حضر اللقاء عضو المجلس المحلي بالمحافظة أحمد الورقي ومدير المنطقة الاولى بمشروع الاشغال العامة المهندس عبدالسلام قاسم ومدير مكتب المالية عبدالله الثلايا.

سبأ [18/مارس/2018]سبأ