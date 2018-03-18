محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم المبرزات بديوان عام وزارة العدل صنعاء-سبأ:

نظمت وزارة العدل اليوم حفل تكريم للمبرزات من الكادر النسائي بديوان عام الوزارة خلال العام الماضي.



وفي الحفل أشار وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات إلى أهمية تكريم المرأة لدورها الكبير في مختلف الجوانب وعلى كافة المستويات.



ونوه بتضحيات المرأة في مواجهة العدوان من خلال دفع الرجال إلى مختلف جبهات الشرف والبطولة للدفاع عن الوطن والتحرر من الهيمنة الخارجية والاستقلال بالقرار.



وأوضح أن تكريم المبرزات بوزارة العدل يأتي في إطار اهتمام قيادة السلطة القضائية بالكادر النسائي ورفع الروح المعنوية في أوساطهن وتشجيعهن على المزيد من العطاء .



ودعا إلى إعداد البرامج الكفيلة بالارتقاء بالأداء وإنجاز المهام الوظيفية بما يخدم المجتمع .. مشيرا إلى مكانة المرأة اليمنية ودورها وثباتها وصمودها في مختلف المراحل.



فيما ألقيت كلمات عن المكرمات والإدارة العامة للمرأة ثمنت اهتمام قيادة السلطة القضائية بالكادر النسائي .



وأشارت إلى أهمية تمكين المرأة من القيام بدورها في عملية البناء والتطوير .. لافتة إلى أن المرأة اليمنية أثبتت قدرتها ومشاركتها إلى جانب أخيها الرجل للقيام بالواجب والاستمرار في العمل رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

سبأ [18/مارس/2018]سبأ