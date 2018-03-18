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آخر تحديث: الأحد، 18 - مارس - 2018 الساعة 07:17:06م
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  عربي ودولي
مصرع 13 مسلحاً من عناصر (طالبان) بغارات جوية أمريكية في أفغانستان
[18/مارس/2018]
كابول- سبأ:
أعلن مسئولون أمنيون أفغان عن مصرع ما لا يقل عن 13 مسلحاً من عناصر حركة (طالبان) في غارات جوية أمريكية استهدفت إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.

ونقلت وسائل الإعلام عن رئيس شرطة إقليم قندهار الجنرال عبد الرازق اليوم الأحد، تأكيده وقوع الغارات الجوية الأمريكية, وقال إن معلومات استخباراتية أولية كشفت عن مقتل مهندسين ينتميان لطالبان وهما خبيران في صناعة الأجهزة المتفجرة يدوية الصنع.

وأضاف عبد الرازق إن مسلحين من طالبان كانوا متجمعين في بيت في منطقة خاكريز للقيام بتصنيع أجهزة متفجرة يدوية الصنع وقت تعرضهم للهجوم الجوي.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية –من بينها حركة طالبان– على هذه الأنباء.

وجاء هذا التطور متزامنا مع ما ذكره فيلق شاهين رقم 209 التابع للجيش الوطني الأفغاني أن خبيرا في تصنيع الأجهزة المتفجرة يدوية الصنع ينتمي لطالبان ويعرف باسم قاري صالح أصيب بإصابات خطيرة خلال عملية أجرتها القوات الخاصة الأفغانية.

سبأ
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