محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يلتقي مدير مشروع الأشغال العامة صنعاء-سبأ:

التقى محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم مدير مشروع الأشغال العامة المهندس سعيد عبده أحمد.



وفي اللقاء استعرض المحافظ المقدشي التحديات التي تواجه السلطة المحلية وفي المقدمة الحاجة لتنفيذ أعمال رصف الطرق وبناء مدارس ومرافق صحية وخزانات مياه وغيرها نظرا للتوسع العمراني وزيادة عدد السكان.



وأشار إلى أن ذمار من المحافظات الكبيرة مترامية الأطراف تواجه تحديات إنسانية لكونها ملجأ عشرات الآلاف من الأسر النازحة من مختلف المحافظات .. منوها بإسهامات مشروع الأشغال العامة في تنفيذ مشاريع رصف الطرق ومشاريع مائية وتعليمية وصحية.



ولفت محافظ ذمار إلى الحاجة لزيادة الدعم وحصة المحافظة من المشاريع ضمن الخطط القادمة وبما يلبي الاحتياجات الإنسانية والطارئة في مختلف القطاعات.



كما استعرض التحديات التي فرضها العدوان والحصار والتي تسببت في عدم قدرة مؤسسات الدولة على القيام بدورها في تنفيذ مشاريع البنية التحية والدور المعول على المشروع في مساندة دور السلطة المحلية لتنفيذ المشاريع الطارئة والضرورية.



وكان مدير مشروع الأشغال العامة أشار إلى أن المشروع نفذ خلال العام الماضي عدد من المشاريع التنموية والخدمية في عدد من القطاعات بالمحافظات .. مبينا أن المشروع ينفذ حاليا مشاريع في قطاعات الطرق والمياه والصحة في عدد من مديريات ذمار.



حضر اللقاء عضو محلي المحافظة أحمد الورقي ومدير المنطقة الأولى بمشروع الأشغال العامة المهندس عبدالسلام قاسم ومدير مكتب المالية عبدالله الثلايا.

سبأ [18/مارس/2018]سبأ