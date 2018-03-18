عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الرئيس السريلانكي يلغي حالة الطوارئ في أنحاء بلاده فريتاون-سبأ:

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا اليوم الأحد، عن إلغاء حالة الطوارئ التي فرضت في أنحاء البلاد في السادس من مارس بعد اشتباكات بين بوذيين ومسلمين.



وكتب الرئيس سيريسينا على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي (تويتر): "بعد تقييم موقف السلامة العامة أصدرت تعليماتي بإلغاء حالة الطوارئ اعتبارا من منتصف الليل الماضي".



وكانت سريلانكا قد أعلنت حالة الطوارئ لوقف العنف الطائفي بعد اندلاع اشتباكات بين بوذيين ومسلمين في منطقة كاندي بوسط سريلانكا.



وذكرت وسائل الإعلام أن شخصين قتلا، كما ألحقت الأضرار بمئات العقارات المملوكة لمسلمين وبأكثر من 20 مسجدا.



وتصاعدت حدة التوتر بين البوذيين والمسلمين على مدى العام المنصرم، مع اتهام بعض الجماعات البوذية المتشددة المسلمين بإجبار الناس على اعتناق الإسلام وتخريب مواقع أثرية بوذية.



واحتج بعض البوذيين القوميين أيضا على وجود طالبي اللجوء في البلاد من المسلمين الروهينجا القادمين من ميانمار، ذات الأغلبية البوذية والتي تتشهد هي الأخرى صعودا للتيار البوذي القومي.

سبأ [18/مارس/2018]سبأ