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محافظ إب ونائب وزير التعليم الفني يطلعا على سير الدراسة بمعهد دار الشرف المهني
[18/مارس/2018] إب - سبأ:






تفقد محافظ إب عبد الواحد صلاح ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي اليوم معهد دار الشرف المهني بمدينة إب.

واطلعا ومعهما المدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبد العزيز الحاج على سير العملية التدريبية والتعليمية في المعهد في كافة الأقسام والتخصصات التي تدرس فيه.

واستمعا إلى شرح من مدير عام مكتب التعليم الفني بالمحافظة حول مخرجات المعهد والدراسات النظرية والعملية التي يتلقاها طلاب المعهد .. مبينا أن اجمالي عدد الطلاب في المعهد 180 طالب وطالبة في المستويين الأول والثاني.

وأشار إلى أن المعهد يحتوي على أقسام ميكانيكا السيارات والكهرباء " لف محركات وتمديدات منزلية" وحاسوب وخياطة وتطريز وقسم مكنيكا الخراطة.

وزارا طلاب مؤسسة صله للتنمية الملتحقين بالمعهد والذي تكفلة المؤسسة ب15 طالب من الفقراء والعاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة في كل قسم من هذه الاقسام عبر منظمة الهدى الخيرية.

وخلال الزيارة ثمن المحافظ صلاح جهود مكتب ومعهد التعليم الفني في تنفيذ الخطة التدريبية والدراسية في المعهد برغم العدوان الغاشم على الوطن.

وأبدى استعداد قيادة المحافظة لتقديم أوجه الدعم اللازم لمعاهد التعليم الفني والتدريب المهني وتذليل أي صعوبات أو معوقات تعترض سير الدراسة فيها.

من جانبه، حث نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني على سرعة تأهيل معهد بعدان والعدين والمعهد التجاري التقني بإب.

ووعد بتقديم الدعم اللازم عبر صندوق تنمية المهارات لتنفيذ دورات تدريبية قصيرة للطلاب الجدد في معهد دار الشرف ومعهد بعدان.. مثمنا دعم قيادة المحافظة وحرصها على استمرار العملية التدريبية والتعليمية في المعاهد الفنية والمهنية بالمحافظة.

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