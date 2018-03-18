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آخر تحديث: الأحد، 18 - مارس - 2018 الساعة 07:17:06م
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اختتام الفعاليات المكرسة للاحتفاء بميلاد فاطمة الزهراء بصنعاء
[18/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم الفعاليات المكرسة للاحتفاء بميلاد فاطمة الزهراء، والتي نظمها ملتقى الطالب الجامعي بالتعاون مع مؤسسة الزهراء الخيرية بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.

وفي الفعالية ألقيت عدد من الكلمات من عضو الملتقى الجامعي الدكتور عبدالله الخالد والمسئول الثقافي بمؤسسة الزهراء أديب الرميمة ورئيسة منظمة نساء للحقوق والتنمية سماح الكبسي وعضو رابطة علماء اليمن العلامة خالد موسى .. استعرضت نبذة عن حياة السيدة فاطمة الزهراء ومحطات من سيرتها ودورها في نشر الرسالة الإسلامية وما تحلت به من مناقب وفضائل.

وأشارت الكلمات إلى أن اتخاذ المرأة اليمنية من الزهراء قدوتها سجلت عنوانا بارزا في الصمود ورفد الجبهات على مدى ثلاث سنوات.

وأشادت بدور ومكانة المرأة اليمنية ومشاركتها إلى جانب أخيها الرجل في مواجهة العدوان والتصدي لمخططاته من خلال ثباتها وصمودها في مختلف المراحل.

تخلل الفعالية أناشيد وفقرات جسدت عظمة المناسبة ومعرض لمنتجات للأعمال والمشغولات اليدوية نظمتها عدد من الجمعيات المشاركة في الفعاليات التي استمرت أربعة أيام.

سبأ
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