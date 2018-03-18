عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اكتشاف آثار تعود للعصر النيوليتي القديم قبل 8000 عام شمال شرق الصين شنيانغ- سبأ:

عثر علماء آثار صينيون مؤخراً على أطلال قديمة تعود لثمانية آلاف عام لفترة العصر النيوليتي القديم، وذلك في قرية بمدينة فوشين في مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين.



وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أنه تم العثور على أكثر من 2500 قطعة أثرية قديمة بعد عمليات التنقيب التي غطت مساحة من الأرض تقدر بألف متر مربع.



كما اكتشف العلماء أيضا 12 منزلا وخندقين، حيث بنيت المنازل لتبدو وكأنها تحت الأرض تقريبا كما هو حال الكهوف، وفي كل منها أدوات للطبخ وقطع خزفية ويشمية وحجرية.



وقال وانغ تشوانغ من كلية التاريخ بجامعة لياونينغ إن النشاطات البشرية المبكرة لنفس الثقافة قد وجدت لأول مرة في شينغلونغوا بمنطقة منغوليا الداخلية بشمالي الصين، وقد أطلق عليها اسم ثقافة شينغلونغوا، وتتميز بخصائص المجتمع البدائي القائم على الصيد والزراعة.

سبأ [18/مارس/2018]سبأ