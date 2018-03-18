محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء المسابقة العامة للقرآن الكريم ألـ 25 بمدارس أمانة العاصمة صنعاء-سبأ:

بدأت بأمانة العاصمة اليوم المسابقة العامة للقرآن الكريم الـ 25 لطلاب وطالبات مدارس الأمانة، ينظمها مكتب التربية والتعليم بالأمانة بالتعاون مع منطقة شعوب التعليمية ومدارس الأمجاد الأهلية.



وفي الفعالية التي حضرها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكيلا وزارة التربية أحمد النونو وإبراهيم شرف ووكيل الأمانة المساعد أحسن القاضي والمدير التنفيذي لمطابع الكتاب المدرسي همدان الشامي .. أكد وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التوجيه والمناهج الدكتور محمد السقاف أهمية تشجيع الطلاب على حفظ وتلاوة كتاب الله عز وجل.



وأشار إلى أهمية مثل هذه الأنشطة والفعاليات في إبراز الموهوبين من حفظة كتاب الله وتنمية روح المحبة والأخوة في أوساط طلاب المدارس.. لافتا إلى الحرص على تفعيل الأنشطة المدرسية بما يعزز من روح المنافسة بين الطلاب والطالبات.



فيما أشاد مدير مكتب التربية والتعليم بالأمانة زياد الرفيق بتفاعل الطلاب والطالبات مع مسابقة حفظ كتاب الله عز وجل .. مشيراً إلى أن المسابقة تهدف إلى تحصين أبنائنا الطلاب والطالبات من الأفكار المضللة والمغلوطة والبعيدة عن كتاب الله تعالى.



وألقيت كلمات من مدير المنطقة التعليمة بمديرية شعوب عصام العابد ومدير الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بالأمانة عبدالكريم الضحاك، وعن مدارس الأمجاد أيمن الحاشدي، أشارت إلى أن المسابقة التي تستمر أسبوع يشارك فيها 100 طالبا وطالبة .



وبينوا أن الفائزين في المسابقات سيتنافسون على مستوى المناطق التعليمية بالأمانة في فئات المصحف كاملاً و20 جزء و10 أجزاء وجزء عم.



تخلل الفعالية التي حضرها مدير عام مديرية شعوب مهدي عرهب وعدد من القيادات التربوية والتعليمية والمعنيين، نماذج من قراءات لكتاب الله لعدد من المشاركين، وأوبريت بعنوان " نور على نور ".

سبأ [18/مارس/2018]سبأ