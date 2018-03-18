محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل افتتاح معرض العلوم للتجارب الكيميائية والفيزيائية بالحديدة الحديدة-سبأ:

افتتح وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ومعه مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عمر محمد بحر اليوم، معرض العلوم الثاني للتجارب الكيميائية والفيزيائية.



واطلع الوكيل على ما يتضمنه المعرض، الذي تنظمه إدارة الوسائل والتقنيات التربوية بمكتب التربية ومؤسسة طيبة التنموية بالحديدة، من الوسائل العلمية التي يستخدمها المعلم لإيصال المعلومات إلى الطالب.



وأشاد وكيل المحافظة بتنظيم المعرض الذي سيكون له دور كبير إيصال المعلومة العلمية للطالب من خلال استخدام المعلم للوسائل والتقنيات العلمية التربوية.



وثمن جهود مكتب التربية في مواكبة التطورات في الوسائل التعليمية ومبادرات مؤسسة طيبة من خلال مساهمتها في تنشيط العملية التعليمية .



فيما أشار مدير مكتب التربية والتعليم إلى أهمية إقامة المعرض للسنة الثانية ودوره في تمكين المعلم في إيصال المعلومة للطالب في الحصص الدراسية.



إلى ذلك قدم مدير إدارة الوسائل والتقنيات التربوية بمكتب التربية علي موسى إيضاح عن الأجهزة التي شملها معرض العلوم ودورها في ترسيخ المعلومة العلمية لدى الطلاب.. مشيدا بجهود مؤسسة طيبة لدعم العملية التعليمية بالمحافظة.



من جانبه أوضح مدير مؤسسة طيبة للتنمية المهندس ماجد الحاج أن إقامة المعرض يأتي في إطار أنشطة المؤسسة لتطوير العملية التعليمية في المدارس .. لافتا إلى أهمية رفد المدارس بمثل هذه الأجهزة لايجاد معامل مدرسية متكاملة يستفيد منها الطلاب.



ولفت إلى أن النسخة الثانية من المعرض تميزت بوجود قسم تقنية الميكروسيكل التي تعتمد في إعدادها على خامات الطبيعة والتدوير لتصبح صالحة لإجراء التجارب العلمية.



حضر الافتتاح نائب مدير مكتب التربية احمد النهاري ومدير المشاريع بمؤسسة طيبة حسن مشعف.

سبأ [18/مارس/2018]سبأ