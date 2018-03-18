ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 18 - مارس - 2018 الساعة 05:38:27م
الرئيس الصماد يزور محافظة عمران ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية
قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بزيارة تفقدية لمحافظة عمران، حيث كان في استقباله محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان وأمين عام المجلس المحلي صالح المخلوس ورئيس محكمة الاستئناف القاضي عبدالكريم الشامي ووكلاء المحافظة.
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مناطق زراعية شرق غزة
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بـ10 صواريخ مناطق زراعية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أوقعت أضرارا في منازل المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم المجاورة.
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء
كرم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني اليوم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية لمدربي وحكام اللعبة التي نظمها اتحاد اللعبة ضمن برنامجه للعام الحالي واستمرت أربعة بمشاركة 20 مدربا وحكما.
آخر الأخبار:
بدء المسابقة العامة للقرآن الكريم ألـ 25 بمدارس أمانة العاصمة
زلزال بقوة 6ر4 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال إيران
اجتماع برئاسة النائب العام يناقش سير العمل بدوائر المكتب
سناتور جمهوري يتوقع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
افتتاح معرض العلوم للتجارب الكيميائية والفيزيائية بالحديدة
[18/مارس/2018]
الحديدة-سبأ:
افتتح وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ومعه مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عمر محمد بحر اليوم، معرض العلوم الثاني للتجارب الكيميائية والفيزيائية.

واطلع الوكيل على ما يتضمنه المعرض، الذي تنظمه إدارة الوسائل والتقنيات التربوية بمكتب التربية ومؤسسة طيبة التنموية بالحديدة، من الوسائل العلمية التي يستخدمها المعلم لإيصال المعلومات إلى الطالب.

وأشاد وكيل المحافظة بتنظيم المعرض الذي سيكون له دور كبير إيصال المعلومة العلمية للطالب من خلال استخدام المعلم للوسائل والتقنيات العلمية التربوية.

وثمن جهود مكتب التربية في مواكبة التطورات في الوسائل التعليمية ومبادرات مؤسسة طيبة من خلال مساهمتها في تنشيط العملية التعليمية .

فيما أشار مدير مكتب التربية والتعليم إلى أهمية إقامة المعرض للسنة الثانية ودوره في تمكين المعلم في إيصال المعلومة للطالب في الحصص الدراسية.

إلى ذلك قدم مدير إدارة الوسائل والتقنيات التربوية بمكتب التربية علي موسى إيضاح عن الأجهزة التي شملها معرض العلوم ودورها في ترسيخ المعلومة العلمية لدى الطلاب.. مشيدا بجهود مؤسسة طيبة لدعم العملية التعليمية بالمحافظة.

من جانبه أوضح مدير مؤسسة طيبة للتنمية المهندس ماجد الحاج أن إقامة المعرض يأتي في إطار أنشطة المؤسسة لتطوير العملية التعليمية في المدارس .. لافتا إلى أهمية رفد المدارس بمثل هذه الأجهزة لايجاد معامل مدرسية متكاملة يستفيد منها الطلاب.

ولفت إلى أن النسخة الثانية من المعرض تميزت بوجود قسم تقنية الميكروسيكل التي تعتمد في إعدادها على خامات الطبيعة والتدوير لتصبح صالحة لإجراء التجارب العلمية.

حضر الافتتاح نائب مدير مكتب التربية احمد النهاري ومدير المشاريع بمؤسسة طيبة حسن مشعف.

سبأ
  المزيد من (محلي)
بدء المسابقة العامة للقرآن الكريم ألـ 25 بمدارس أمانة العاصمة
اجتماع برئاسة النائب العام يناقش سير العمل بدوائر المكتب
افتتاح معرض العلوم الثاني للتجارب الكيميائية والفيزيائية بالحديدة
وكيل أول محافظة صنعاء يتفقد سير العملية التعليمية بجحانة
دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بذمار
مناقشة مستوى تحصيل الإيرادات الزكوية بمديريات رداع
وزير الثقافة يدعو لدعم مشاريع الحفاظ على التراث الشعبي
وكيل وزارة الخارجية يلتقي الممثل المقيم لبرامج الغذاء العالمي
وزارة النقل تكرم عدد من الموظفين المبرزين
مديرية شعوب تستعد لإحياء الذكرى الـ3 لصمود اليمنيين أمام العدوان
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديريتي الصفراء ومجز بصعدة
[18/مارس/2018]
غارتان لطيران العدوان على منطقة جارف بمديرية بلاد الروس
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف ثلاث محافظات وجيزان بـ 28 غارة
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[17/مارس/2018]
10 غارات لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
[17/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by