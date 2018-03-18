عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المعتقلون الإداريون الفلسطينيون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ32 على التوالي القدس المحتلة- سبأ:

يواصل المعتقلون الفلسطينيون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعتهم للمحاكم العسكرية لليوم الـ32 على التوالي.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال أصدرت نحو (194) أمر اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري، حتى تاريخ الـ12 من مارس الجاري.



وأشار البيان إلى أن غالبية المعتقلين الإداريين وعددهم نحو 500 معتقل قضوا سنوات في الأسر، بعضهم وصلت مجموع اعتقالاته الإدارية لأكثر من 14 عاماً.



ويذكر أن من بين المعتقلين الإداريين 4 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني وهم: محمد جمال النتشة، وحسن يوسف، ومحمد ماهر بدر، وخالدة جرار.

سبأ [18/مارس/2018]سبأ