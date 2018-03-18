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آخر تحديث: الأحد، 18 - مارس - 2018 الساعة 05:38:27م
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قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بزيارة تفقدية لمحافظة عمران، حيث كان في استقباله محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان وأمين عام المجلس المحلي صالح المخلوس ورئيس محكمة الاستئناف القاضي عبدالكريم الشامي ووكلاء المحافظة.
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أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء
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  عربي ودولي
المعتقلون الإداريون الفلسطينيون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ32 على التوالي
[18/مارس/2018]
القدس المحتلة- سبأ:
يواصل المعتقلون الفلسطينيون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، مقاطعتهم للمحاكم العسكرية لليوم الـ32 على التوالي.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال أصدرت نحو (194) أمر اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري، حتى تاريخ الـ12 من مارس الجاري.

وأشار البيان إلى أن غالبية المعتقلين الإداريين وعددهم نحو 500 معتقل قضوا سنوات في الأسر، بعضهم وصلت مجموع اعتقالاته الإدارية لأكثر من 14 عاماً.

ويذكر أن من بين المعتقلين الإداريين 4 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني وهم: محمد جمال النتشة، وحسن يوسف، ومحمد ماهر بدر، وخالدة جرار.

سبأ
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