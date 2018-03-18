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آخر تحديث: الأحد، 18 - مارس - 2018 الساعة 05:38:27م
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أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
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  عربي ودولي
الصين تعرض أقمارا صناعية تجارية يمكن استعادتها خلال العامين المقبلين
[18/مارس/2018]
شنغهاي- سبأ:
تعتزم الصين عرض أقمار صناعية يمكن استعادتها على المستخدمين التجاريين فيما بين عامي 2019 و2020م.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تشانغ هونغ تاي رئيس أكاديمية تكنولوجيا الفضاء بالصين قوله: إن بلاده نجحت في استعادة أكثر من 20 قمرا صناعيا من الفضاء منذ عام 1975 وهي على ثقة في إمكان الاعتماد على تكنولوجيتها بشكل كبير.

وأضاف قائلاً "نعتزم تطوير هذه التكنولوجيا من أجل تلبية احتياجات المستخدمين التجاريين".

وتسمح هذه الأقمار الصناعية للعلماء بعمل تجارب في الفضاء على في إطار مهام غير مأهولة واستعادة هذه النتائج.. واستخدمت الصين هذه الأقمار في الماضي لإرسال بذور إلى الفضاء وتطوير أنواع جديدة من النباتات من هذه البذور التي تعرضت لانعدام الجاذبية ولإشعاع كوني.

ويحرص الرئيس الصيني شي جين بينغ على تعزيز برنامج الفضاء الصيني المتخلف عن نظيريه في الولايات المتحدة وروسيا قائلا إنه ضروري لتعزيز الأمن والدفاع الصينيين.

سبأ
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