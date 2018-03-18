محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل افتتاح معرض العلوم الثاني للتجارب الكيميائية والفيزيائية بالحديدة الحديدة-سبأ:

افتتح وكيل أول محافظة الحديدة محمد عياش قحيم ومدير مكتب التربية بالمحافظة عمر محمد بحر اليوم معرض العلوم الثاني للتجارب الكيميائية والفيزيائية، تنظمه إدارة الوسائل والتقنيات التربوية ومؤسسة طيبة التنموية بالحديدة.



وطاف الوكيل قحيم بالمعرض الذي اشتمل على العديد من الوسائل العلمية التي يستخدمها المعلم في مختلف مراحل الدراسية لإيصال المعلومات إلى الطالب خلال الحصص الدراسية.



وأشاد وكيل المحافظة بتنظيم المعرض في تعميق المعلومة العلمية لدى الطالب، بما يسهل على المعلم مناقشة الطالب علمياً باستخدامه الوسائل والتقنيات العلمية التربوية.



وثمن جهود مكتب التربية والتعليم في توفير الوسائل التعليمية الحديثة لخدمة الطالب والمعلم .. منوها بمبادرة مؤسسة طيبة في تنشيط العملية التعليمية وتفعيل البرامج والأنشطة التي تسهم في تطوير المنهج التعليمي.



فيما أشار مدير مكتب التربية والتعليم إلى الحرص على إقامة هذا المعرض للسنة الثانية لما له من مردود علمي في إيجاد المرجع العلمي من خلال العمليات الكيمائية التي ستمكن المعلم من الاستفادة والحصول على كل المعلومات التي يقدمها للطالب في الحصص الدراسية.



إلى ذلك قدم مدير إدارة الوسائل والتقنيات التربوية بمكتب التربية علي موسى توضيح عن الأجهزة التي شملها معرض العلوم ودورها في ترسيخ المعلومة التي يفتقر إليها الطالب.



بدوره أوضح مدير مؤسسة طيبة للتنمية المهندس ماجد الحاج أن إقامة المعرض يأتي في إطار أنشطة المؤسسة لتطوير العملية التعليمية بالمدارس وأهمية رفدها بالتقنيات التي تجعل من المعمل المدرسي متنفس علمي يتيح للطالب الحصول على العلم والمعرفة.



ولفت إلى أن النسخة الثانية من المعرض تميز هذا العام بوجود قسم تقنية الميكروسيكل التي تعتمد في إعدادها على خامات الطبيعة وتدوير بعض المخلفات لتصبح صالحة لإجراء التجارب العلمية عليها.



حضر الافتتاح نائب مدير مكتب التربية أحمد النهاري ومدير المشاريع بمؤسسة طيبة حسن مشعف.

سبأ [18/مارس/2018]سبأ