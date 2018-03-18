اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 50 مليار دولار خسائر افريقيا سنويا جراء التدفقات المالية غير المشروعة جنيف -سبأ:

كشف تقرير جديد لمنظمة الاونكتاد ان الخسارة السنوية التي تتكبدها افريقيا جراء التدفقات المالية غير المشروعة تبلغ نحو 50 مليار دولار.



وقالت المنظمة في التقرير الذي نشرته على موقعها الاليكتروني بعدما تم مناقشته في لجنة الامم المتحدة للإحصاء ان ذلك الرقم يعادل ضعف المساعدة الإنمائية الرسمية التي تحصل عليها أفريقيا سنويا.



وقال انه مع ذلك فإن التقديرات قد تكون أقل من الواقع لأن البيانات الدقيقة غير



موجودة لجميع المعاملات ولجميع البلدان الأفريقية.



وذكر ان الأموال التي تم تجفيفها من أفريقيا عن طريق التدفقات المالية غير المشروعة أصبحت مصدر قلق كبير بسبب الحجم والآثار السلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القارة حيث توجد غالبية أقل البلدان نموا في العالم.



وقالت رئيسة فرع البحوث والتحليل في مكتب الأمم المتحدة أنجيلا ماي، أن المكتب ومنظمة والأونكتاد هما القيِمان على مؤشر هدف التنمية المستدامة الذي يتناول التدفقات المالية غير المشروعة بهدف الحد بشكل



كبير من تلك التدفقات وتعزيز استعادة الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة بحلول عام 2030.

سبأ [18/مارس/2018]سبأ