ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 18 - مارس - 2018 الساعة 05:38:27م
الرئيس الصماد يزور محافظة عمران ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية
قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بزيارة تفقدية لمحافظة عمران، حيث كان في استقباله محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان وأمين عام المجلس المحلي صالح المخلوس ورئيس محكمة الاستئناف القاضي عبدالكريم الشامي ووكلاء المحافظة.
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مناطق زراعية شرق غزة
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بـ10 صواريخ مناطق زراعية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أوقعت أضرارا في منازل المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم المجاورة.
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء
كرم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني اليوم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية لمدربي وحكام اللعبة التي نظمها اتحاد اللعبة ضمن برنامجه للعام الحالي واستمرت أربعة بمشاركة 20 مدربا وحكما.
آخر الأخبار:
بدء المسابقة العامة للقرآن الكريم ألـ 25 بمدارس أمانة العاصمة
زلزال بقوة 6ر4 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال إيران
اجتماع برئاسة النائب العام يناقش سير العمل بدوائر المكتب
سناتور جمهوري يتوقع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية
[18/مارس/2018]
مسقط- سبأ:
انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (95ر3) نقطة وبنسبة (08ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (98ر4892) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (93ر4896) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(464) ألفًا و(760) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (4ر40) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (4) ملايين و(133) ألفًا و(380) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (048ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (88ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (458) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (60ر18) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (247) ألف ريال عماني أي ما نسبته (01ر10) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (212) ألف ريال عماني وبنسبة (59ر8) في المائة.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
50 مليار دولار خسائر افريقيا سنويا جراء التدفقات المالية غير المشروعة
المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة لكنها تنهي الأسبوع على خسائر
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
ارتفاع الأسهم الامريكية عند الفتح
ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو في فبراير الماضي
جيبوتي ترحب بمشاركة الصين في تطوير موانئها
ارتفاع الذهب بدعم من تراجع الدولار
أكثر من 452 مليون ريال إيرادات الضرائب بالمحويت العام الماضي
ترامب يعين كبيراً للمستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض
ارتفاع الأسهم الأمريكية عند الفتح بدعم مكاسب القطاع المالي والطاقة

العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديريتي الصفراء ومجز بصعدة
[18/مارس/2018]
غارتان لطيران العدوان على منطقة جارف بمديرية بلاد الروس
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف ثلاث محافظات وجيزان بـ 28 غارة
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[17/مارس/2018]
10 غارات لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
[17/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by