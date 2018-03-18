اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني للأوراق المالية مسقط- سبأ:

انخفض مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (95ر3) نقطة وبنسبة (08ر0) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (98ر4892) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (93ر4896) نقطة.



وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول مليونين و(464) ألفًا و(760) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (4ر40) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (4) ملايين و(133) ألفًا و(380) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (048ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (88ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (458) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (60ر18) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (247) ألف ريال عماني أي ما نسبته (01ر10) في المائة بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العماني (212) ألف ريال عماني وبنسبة (59ر8) في المائة.

سبأ [18/مارس/2018]سبأ