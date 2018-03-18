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آخر تحديث: الأحد، 18 - مارس - 2018 الساعة 05:38:27م
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  محلي
دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بذمار
[18/مارس/2018]
ذمار-سبأ:
بدأت اليوم بمحافظة ذمار دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية، تنظمها على مدى ثلاثة أيام جمعية الهلال الأحمر بمشاركة 25 متدربا ومتدربة بتمويل من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر.

وفي افتتاح الدورة أشار أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة مجاهد شائف العنسي إلى أهمية تنظيم مثل هذه الدورات لتعزيز قدرات المجتمع المحلي لمواجهة الحالات الطارئة والكوارث.

ولفت إلى أهمية استهداف المناطق النائية بمثل هذه الدورات لتأهيل كوادر متخصصة في الإسعافات الأولية .. حاثا على توفير حقيبة طبية متكاملة للمسعفين للارتقاء بخدمة الإسعافات الأولية .

ونوه العنسي بجهود جمعية الهلال الأحمر في تعزيز الخدمات الصحية .

من جانبه أشار المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر بذمار الدكتور بشير الحبري إلى أن الدورة تأتي في إطار بناء قدرات المجتمع المحلي.

وبين أنه سيتم تعريف المشاركين في الدورة بمعارف ومهارات أساسية في الإسعافات الأولية بما يمكنهم من تقديم الخدمات الضرورية والطارئة للمجتمع.

حضر الدورة أمين عام جمعية الهلال الأحمر بذمار الدكتور أحمد الديلمي وعدد من القيادات الصحية.

سبأ
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