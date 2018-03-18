عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نحو (19) فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة القدس المحتلة- سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية واليوم الأحد، نحو (19) مواطناً فلسطينياً، من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) فقد أكد نادي الأسير، في بيان له، أن 6 مواطنين اعتقلوا من محافظة نابلس أحدهم تتهمه سلطات الاحتلال بتنفيذه عملية قرب سلفيت قبل نحو شهر.



فيما جرى اعتقال 4 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة وجميعهم من بلدة المغيّر.. بالإضافة إلى مواطن من مخيم الجلزون.



ومن بلدة برقين في محافظة جنين اٌعتقل مواطن، إضافة إلى مواطن آخر من محافظة بيت لحم، ومواطن ثالث من قلقيلية.



يُضاف إلى المعتقلين أعلاه مواطنان من محافظة الخليل.



وذكر نادي الأسير أن 4 مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة العيسوية في القدس المحتلة.

سبأ [18/مارس/2018]سبأ