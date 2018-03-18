ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأحد، 18 - مارس - 2018 الساعة 05:38:27م
الرئيس الصماد يزور محافظة عمران ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية
قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بزيارة تفقدية لمحافظة عمران، حيث كان في استقباله محافظ المحافظة الدكتور فيصل جعمان وأمين عام المجلس المحلي صالح المخلوس ورئيس محكمة الاستئناف القاضي عبدالكريم الشامي ووكلاء المحافظة.
الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف مناطق زراعية شرق غزة
قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بـ10 صواريخ مناطق زراعية في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، أوقعت أضرارا في منازل المواطنين الفلسطينيين، وممتلكاتهم المجاورة.
أسعار النفط تقفز وبرنت يسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين
قفزت أسعار النفط الجمعة دافعة عقود إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، مع صعود الأسهم الأمريكية وقيام المستثمرين بمشتريات لتغطية المراكز قبل عطلة نهاية الأسبوع.
تكريم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية بصنعاء
كرم وكيل أول وزارة الشباب والرياضة عبدالحكيم الضحياني اليوم المشاركين في دورة البنجاك سيلات التنشيطية لمدربي وحكام اللعبة التي نظمها اتحاد اللعبة ضمن برنامجه للعام الحالي واستمرت أربعة بمشاركة 20 مدربا وحكما.
آخر الأخبار:
بدء المسابقة العامة للقرآن الكريم ألـ 25 بمدارس أمانة العاصمة
زلزال بقوة 6ر4 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال إيران
اجتماع برئاسة النائب العام يناقش سير العمل بدوائر المكتب
سناتور جمهوري يتوقع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مناقشة مستوى تحصيل الإيرادات الزكوية بمديريات رداع
[18/مارس/2018]
البيضاء-سبأ:
ناقش اجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري، مستوى تحصيل الإيرادات الزكوية بمديريات رداع .

وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير مديرية رداع أحمد العكام ومدير مديرية العرش ماهر الطيري ومدير مديرية الشريه أحمد السيقل، إلى السبل الكفيلة بتنمية الموارد الزكوية والصعوبات التي تعترض سير الأداء في كافة فروع مكاتب الواجبات بمديريات رداع.

واستعرض الاجتماع تقرير مدير مكتب المالية بالمحافظة ناصر المنصوري، عن مستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة وجوانب الأداء في مختلف القطاعات الإيرادية .

فيما قدم مدير مكتب الواجبات الزكوية بالمحافظة علي عبد الرحمن السماوي شرح موجز عن أولويات تحصيل الموارد الزكوية وكذا خطة المكتب للعام 2018م والمتضمنة مقترحات تطوير آلية العمل وضبط عملية التحصيل.

وتطرق الاجتماع إلى جوانب القصور في تحصيل الإيرادات الزكوية خلال العام الماضي وسبل تجاوزها بما يضمن تنمية الإيرادات الزكوية وضبط آليات تحصيلها وحصر الأوعية الزكوية وإيجاد حلول مناسبة من شانها رفع نسبة الإيرادات.

وأكد المحافظ المنصوري أهمية استشعار الجميع للمسؤولية في تحصيل الإيردات الزكوية .. لافتا إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والذي ساهم في تدني مستوى الإيرادات، ما يتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للوصول إيرادات مناسبة.

وشدد على ضرورة العمل من أجل تنمية الموارد الزكوية وعدم التهاون في تحصيلها باعتبار ذلك ركن من أركان الإسلام لما لها من دور في دعم المحتاجين والفقراء وتحسين أوضاعهم المعيشية خاصة في ظل الظروف الراهنة.

كما أكد محافظ البيضاء أهمية التركيز صحة بيانات المكلفين وخصوصا زكاة العقارات والتنسيق بين مختلف المكاتب والأجهزة الحكومية لضمان تحصيل وتوريد الايرادات الزكوية.

سبأ
  المزيد من (محلي)
بدء المسابقة العامة للقرآن الكريم ألـ 25 بمدارس أمانة العاصمة
اجتماع برئاسة النائب العام يناقش سير العمل بدوائر المكتب
افتتاح معرض العلوم للتجارب الكيميائية والفيزيائية بالحديدة
افتتاح معرض العلوم الثاني للتجارب الكيميائية والفيزيائية بالحديدة
وكيل أول محافظة صنعاء يتفقد سير العملية التعليمية بجحانة
دورة تدريبية في الإسعافات الأولية بذمار
وزير الثقافة يدعو لدعم مشاريع الحفاظ على التراث الشعبي
وكيل وزارة الخارجية يلتقي الممثل المقيم لبرامج الغذاء العالمي
وزارة النقل تكرم عدد من الموظفين المبرزين
مديرية شعوب تستعد لإحياء الذكرى الـ3 لصمود اليمنيين أمام العدوان
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن سبع غارات على مديريتي الصفراء ومجز بصعدة
[18/مارس/2018]
غارتان لطيران العدوان على منطقة جارف بمديرية بلاد الروس
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يستهدف ثلاث محافظات وجيزان بـ 28 غارة
[18/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ست غارات على صعدة
[17/مارس/2018]
10 غارات لطيران العدوان على مديريتي حرض وميدي
[17/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by