محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة مستوى تحصيل الإيرادات الزكوية بمديريات رداع البيضاء-سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري، مستوى تحصيل الإيرادات الزكوية بمديريات رداع .



وتطرق الاجتماع الذي ضم مدير مديرية رداع أحمد العكام ومدير مديرية العرش ماهر الطيري ومدير مديرية الشريه أحمد السيقل، إلى السبل الكفيلة بتنمية الموارد الزكوية والصعوبات التي تعترض سير الأداء في كافة فروع مكاتب الواجبات بمديريات رداع.



واستعرض الاجتماع تقرير مدير مكتب المالية بالمحافظة ناصر المنصوري، عن مستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة وجوانب الأداء في مختلف القطاعات الإيرادية .



فيما قدم مدير مكتب الواجبات الزكوية بالمحافظة علي عبد الرحمن السماوي شرح موجز عن أولويات تحصيل الموارد الزكوية وكذا خطة المكتب للعام 2018م والمتضمنة مقترحات تطوير آلية العمل وضبط عملية التحصيل.



وتطرق الاجتماع إلى جوانب القصور في تحصيل الإيرادات الزكوية خلال العام الماضي وسبل تجاوزها بما يضمن تنمية الإيرادات الزكوية وضبط آليات تحصيلها وحصر الأوعية الزكوية وإيجاد حلول مناسبة من شانها رفع نسبة الإيرادات.



وأكد المحافظ المنصوري أهمية استشعار الجميع للمسؤولية في تحصيل الإيردات الزكوية .. لافتا إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والذي ساهم في تدني مستوى الإيرادات، ما يتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للوصول إيرادات مناسبة.



وشدد على ضرورة العمل من أجل تنمية الموارد الزكوية وعدم التهاون في تحصيلها باعتبار ذلك ركن من أركان الإسلام لما لها من دور في دعم المحتاجين والفقراء وتحسين أوضاعهم المعيشية خاصة في ظل الظروف الراهنة.



كما أكد محافظ البيضاء أهمية التركيز صحة بيانات المكلفين وخصوصا زكاة العقارات والتنسيق بين مختلف المكاتب والأجهزة الحكومية لضمان تحصيل وتوريد الايرادات الزكوية.

سبأ [18/مارس/2018]سبأ